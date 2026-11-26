이달 강원도의회 행정사무감사에서는 동물이 죽은 뒤에야 보호 공고를 올린 사례가 지적됐다. 2024년부터 올해 8월까지 도내 보호센터에 들어온 동물 중 44.9%가 자연사하거나 안락사됐다. 일부 보호소는 안락사에 쓴 마취제의 양조차 제대로 관리하지 않았는데, 도가 긴급 점검한 19곳의 결과는 모두 ‘특이사항 없음’이었다. 이곳만의 문제가 아니다.



가장 우려되는 것은 안락사 남용이다. 동물보호법 시행규칙은 질병으로부터 회복이 불가능하다고 수의사가 진단한 경우, 지자체장이 분양 곤란 등 부득이한 사정이 있다고 인정한 경우 등에 안락사를 허용한다. 운영 지침에 따라 수의사를 포함한 두 명 이상이 대상을 정하지만 무엇을 ‘부득이하다’고 볼지는 판단이 갈릴 수 있다. 자리가 부족하다면 임시 보호처를 알아봤는지, 입양이 어렵다면 치료나 행동교육의 기회를 주었는지부터 살펴야 한다. 안락사된 동물의 사체를 수의학 실습에 제공할 길까지 열린 만큼 대상 선정 기준을 구체화하고 그 결정이 불가피했는지 검증해야 한다.

예산도 달라져야 한다. 다친 동물을 구조해 석 달을 돌봤다면 그 석 달의 치료비와 돌봄비용이 지원돼야 한다. 포획과 안락사에 치우친 지원을 치료와 입양으로 돌리고 보호공간을 늘려야 한다. 오래 돌봐야 하는 동물을 위해 시민의 임시보호와 후원을 연결하는 체계도 마련할 수 있다.



우선 지자체는 센터별 예산과 집행 내역, 치료·입양 지원 현황을 정기적으로 공개해야 한다. 자연사한 동물이 생전에 어떤 진료를 받았는지, 안락사를 결정하기 전 어떤 대안을 찾았는지도 알 수 있어야 한다. 그래야 어디에 무엇이 더 필요한지 보인다.



보호소 문을 들어선 동물에게 살아서 그 문을 나설 기회를 주는 것이 보호센터의 마땅한 역할이다. 다리를 다친 고양이가 치료받고 견사 구석에 숨던 개가 낯익은 봉사자를 따라 첫 산책에 나서는 곳. 입양을 고민하는 이에게 그 동물을 오래 지켜본 사람이 성격과 버릇을 들려주는 곳. 그렇게 기다림이 새 가족을 만날 준비가 될 수 있는 곳이길 간절히 바란다.



박주연 변호사

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