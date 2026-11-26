‘가능한 사랑’은 어쩌면 지금까지의 이창동 감독의 영화와 조금 더 거리를 벌린다. 파업과 해고 노동자, 공장 노동자의 매일과 잘 닦이고 가꿔진 서해안 별장에서 별장을 소유한 부부의 지루한 여름휴가가 나란히 놓인 것은 어쩐지 유럽 사회 드라마·영화에서나 익숙히 보아 왔던 한 요소처럼 보이기 때문이기도 하다. 이를 이창동의 영화세계에서 목격할 수 있었던 날것의 한국 사회적 단면, 과장하자면 한국의 국적성을 조금쯤 잃어버렸다고 하자. 그러나 ‘가능한 사랑’이 달리 다가오는 이유는 이뿐만이 아닌데 영화 속 인물을 바라보는 카메라 사이에 하나의 시선이 덧대어지기 때문이다. 이 영화는 말하자면 ‘어딘가에서 바라보는 시선’의 영화다.

호석(설경구)과 그의 아내 미옥(전도연)은 호석의 전 직장동료의 장례식장에서 다큐멘터리를 촬영하는 예지(조여정)를 알게 된다. 해고 노동자를 취재 중인 예지는 미옥과 호석에게 인터뷰를 제안하고 미옥은 이를 받아들인다. 여기서부터 미옥과 호석의 현재에는 그것을 바라보는 예지의 카메라가 빈번히 끼어든다. 이전에는 인물이 처한 현실을 영화의 카메라가 그대로 비췄다면 이제는 그 영화의 현실을 촬영하는 또 하나의 시선, 즉 예지의 카메라가 끼어든 셈이다. 그리고 영화는 예지에게 과연 해고 노동자의 현실과 그들의 고통을 촬영할 자격이 있는지를 그의 남편인 상우(조인성)와 미옥 부부를 통해 계속해서 묻는다.

심장이 덜컥 내려앉는 것만 같은 장면, 그래서 가장 이창동의 영화다웠다고 일컬을 수 있는 장면은, 자기 심경을 누구에게도 말하지 못한 호석이 상우가 초대한 서해안 별장의 대나무 숲에서 울음을 토해내는 장면이다. 미옥은 아내로서 남편의 가슴 밑바닥에 곪아 있던 슬픔이 마침내 드러나는 모습을 가까이 다가가지 못하지만 꿋꿋하게 지켜본다. 이 아픈 새벽의 순간은 그런 호석과 미옥을 지켜볼 자격 없는 카메라가 있었다는 사실을 알아채는 때 산산조각 난다. 또 이 영화에는 바다를 완전히 자기 것으로 가질 수 있다고 믿고 실오라기 하나 걸치지 않았던 해변에서도 그곳을 지켜보는 카메라가 있다. 누구의 시선도 닿지 않은 채로 온전한 세계는 거기 없는 듯하다.

철이가 정원사와 나무에 물을 주는 장면에서도 두 시선이 생기기 마련이다. 하나는 철이가 세상의 낮은 곳에 자리하게 될지도 모른다는 계급 구조적 시선이고, 다른 하나는 물줄기와 빛이 만나 피어난 고운 무지개를 보는 시선이다. ‘가능한 사랑’에서 하나의 세상은 미옥·호석 부부와 예지·상우 부부가 가진 두 갈래의 세상으로 벌어진다. 그래서 가능한 사랑이란 미옥과 호석의 사랑을 그렇게 한계 짓는 말일까, 아니면 그어진 선 바깥으로 무한히 넘칠 수 있음을 긍정하는 말일까. 함께 올려다본 보름달, 미옥이 어린 날 마주했던 새벽의 말간 빛, 호석을 짓누르는 생애의 고통이 스며든 차가운 푸른 빛을 바라보는 데는 누구의 허락도 필요하지 않았다.

유선아 영화평론가

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