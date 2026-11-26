한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

전국철도노동조합이 승진 제도 개선·추가 수당 지급·인력 확충을 요구하며 26일 오전 9시부터 쟁의 행위(안전운행 투쟁)에 돌입했다. 이날 서울역에 준법투쟁으로 인해 열차가 지연될 수 있다는 안내 문구가 표시되고 있다.

26일 오전 서울 용산구 서울역 승강장 위 대형 전광판에 열차 운행이 지연될 수 있다는 안내 문구가 떠올랐다.

전광판 아래로 열차에서 내린 승객들이 줄지어 이동했다. 포항과 진주에서 출발한 열차의 도착 안내판에는 각각 10분의 지연 시간이 표시됐다. 대합실과 승강장을 잇는 에스컬레이터 입구에도 열차 운행 지연을 알리는 안내문이 세워졌다.

전국철도노동조합(철도노조)이 이날 준법투쟁(안전운행 투쟁)에 돌입했다. 준법투쟁은 업무를 중단하는 파업과 달리 작업 수칙과 운행 규정을 철저하게 준수하는 방식으로 진행된다. 첫날 서울역에서는 큰 혼란은 없었으나 일부 열차가 예정된 시각보다 늦게 도착했다. 수도권 광역전철에서도 최장 30분의 운행 지연이 발생했다.

전국철도노동조합이 승진 제도 개선·추가 수당 지급·인력 확충을 요구하며 26일 오전 9시부터 쟁의 행위(안전운행 투쟁)에 돌입했다. 이날 서울역에 준법투쟁으로 인해 열차가 지연될 수 있다는 안내 문구가 표시되고 있다.

철도노조는 안전인력 확충과 승진제도 개선, 추가 수당 지급 등을 요구하고 있다. 다음달 4일까지 준법투쟁을 이어가고, 사측이 진전된 교섭안을 제시하지 않을 경우 같은 달 10일부터 무기한 총파업에 돌입할 방침이다.

한국철도공사(코레일)는 비상수송대책본부를 가동하고 이용객 불편을 최소화하기로 했다. 준법투쟁 기간 승차권 환불·변경에 따른 위약금은 면제된다. 이용 열차가 20분 이상 지연된 경우 지연 시간에 따라 배상금도 지급한다. 다만 지연승낙 승차권은 제외된다.

코레일은 열차 이용 전 모바일 애플리케이션 ‘코레일+’와 홈페이지 등을 통해 운행 상황을 확인할 것을 당부했다. 특히 대학별 논술고사나 면접 등 중요한 일정을 앞둔 이용객에게는 대체 교통수단도 고려할 것을 권고했다.

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