휴대전화 사진첩을 열면 수천장의 사진이 끝없이 이어진다. 여행지의 바다, 공연이 끝난 무대, 친구들과 둘러앉은 식탁. 손가락 몇 번이면 몇 년 전의 하루로 돌아갈 수 있다. 사진은 풍경을, 영상은 움직임까지 남긴다. 그런데 사진을 넘기다 보면 이상하게 마음이 비어 있을 때가 있다. 틀림없이 그날의 장면인데, 그날은 돌아오지 않는다. 화면 속 사람들은 웃고 있지만, 그 웃음이 왜 그토록 즐거웠는지는 사진 어디에도 적혀 있지 않다. 그날 함께 있던 사람의 목소리도, 그 자리의 온도도 모두 화면 밖에 있다.



기술이 아직 담지 못하는 것이 있어서다. 그날의 분위기, 그 공간에 흐르던 긴장과 평온, 그리고 그 순간의 내 감정. 카메라는 빛을, 마이크는 소리를 신호로 바꿔 저장한다. 하지만 분위기는 하나의 신호가 아니다. 빛과 소리와 공간, 사람들의 표정과 움직임, 그것을 받아들이는 나의 감정과 기억이 겹쳐져 비로소 만들어진다. 녹음 파일은 그날의 소리를 담고 있지만, 그날의 공기까지 담지는 못한다. 같은 장소를 다시 찾아가도 마찬가지다. 풍경은 그대로인데, 그날 그곳에 있던 무언가는 이미 사라지고 없다.

허명현 음악칼럼니스트

그런데 음악은 조금 다르다. 음악 역시 몇 분짜리 소리의 기록일 뿐인데, 다시 들으면 소리만 돌아오지 않는다. 사진은 한순간에 멈춰 있지만, 음악은 시간과 함께 흘러간다. 한 곡이 흐르는 몇 분 동안 우리는 그 시간 안에 머물며 함께 숨 쉰다. 그 사이 귀에 들어오는 것은 소리만이 아니다. 소리를 둘러싼 공간과 시간, 그때의 분위기와 감정까지 함께 스며든다. 마치 음악이 그 순간의 시공간을 통째로 붙잡아 두는 것처럼 말이다. 그래서 같은 곡도 언제, 어디서, 누구와 들었느냐에 따라 전혀 다른 음악이 된다.



여행지에서 처음 들었던 음악에는 그날의 풍경과 날씨가 따라오고, 공연장에서 들었던 곡에는 객석의 웅성임과 무대의 빛, 옆자리에 앉아 있던 사람까지 따라온다. 마지막 음이 사라진 뒤 박수가 터지기 직전의 짧은 정적마저 그 곡을 다시 들으면 함께 되살아난다. 때로는 감정이나 몸의 감각까지 돌아온다. 긴장하던 순간에 들었던 음악은 다시 들어도 이유 없이 마음을 졸이게 하고, 행복했던 시절에 반복해 들었던 음악은 몇 초 만에 그때의 기분을 불러낸다. 매일 아침 이어폰으로 듣던 노래는 몇 해가 지나도 그 길의 공기와 발걸음의 속도를 함께 데려온다. 노래가 시작되면 몸이 먼저 그 길 위에 선다.



학창 시절 자주 듣던 노래라면 더욱 그렇다. 첫 소절과 함께 교실과 등굣길, 친구들의 얼굴이 떠오르고, 창문으로 들어오던 오후의 햇빛과 비 오는 날의 교실 냄새, 나무 책상의 감촉까지 되살아난다. 누군가와 이어폰을 한 쪽씩 나눠 끼고 듣던 노래라면 그 사람의 옆모습까지 함께 떠오른다. 그 시절의 사진은 몇 장 남아 있지 않아도 노래 한 곡이면 충분하다.



이것이 개인의 착각만은 아니다. 여러 세대의 사람들에게 노래를 들려주고 떠오르는 기억을 물은 연구에서, 사람들은 10대 시절의 음악에서 가장 많은 기억을 떠올렸다. 그 정점은 열네 살 무렵이었다. 세상을 처음 제 감각으로 받아들이던 시기의 음악이 가장 많은 장면을 데려온다. 그 시절 우리는 음악을 흘려듣지 않았다. 처음 스스로 고른 노래를 몇 번이고 되감아 들었고, 가사 한 줄에 온 마음을 실었다. 그렇게 온전히 귀 기울인 순간이 가장 오래, 가장 생생하게 남는다.



다시 휴대전화를 연다. 이번에는 사진첩 대신 오래된 재생목록을 누른다. 첫 소절이 흘러나오는 순간, 사진 속에서는 끝내 돌아오지 않던 그날의 공기가 어느새 곁에 와 있다. 그 노래를 처음 듣던 자리로 잠시 돌아가 앉는다. 잊었다고 생각했던 얼굴과 목소리, 그날의 날씨까지 하나둘 제자리를 찾아온다. 사진을 넘길 때 우리는 그날을 바깥에서 바라보지만 음악을 들을 때는 그날 안으로 걸어 들어간다. 녹음된 것은 몇 분의 소리인데, 우리가 다시 만나는 것은 그 음악을 들었던 한때의 삶이다.

허명현 음악칼럼니스트

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