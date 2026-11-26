교보문고는 제13회 교보 출판 어워즈에서 ‘올해의 출판사’에 을유문화사, ‘올해의 작가’에 김애란 작가를 선정했다고 26일 밝혔다.

을유문화사는 오랜 출판 역사와 확고한 출판 철학을 바탕으로 인문·문학 등 다양한 분야에서 양질의 도서를 꾸준히 출간해 국내 출판문화 발전에 기여한 점을 높이 평가받았다. 김애란 작가는 깊이 있는 작품 세계와 섬세한 문학적 표현으로 독자들의 폭넓은 공감을 얻고 한국문학의 가치를 확산하는 데 기여한 점이 선정 이유로 꼽혔다.

올해 신설된 ‘올해의 편집자’에는 이야기장수 이연실 대표가 선정됐다. ‘올해의 특별상’은 큰글자 도서 출간에 힘써온 민음사가 받는다.

이와 함께 ‘올해의 콘텐츠’에는 민음사 세계문학전집, ‘내일이 기대되는 출판사’에는 포스터샵이 선정됐다. ‘올해의 마케터’는 최명열(윌마), 박소정(알에이치코리아), 안호성(포레스트북스), 이강원(미래엔아이세움), 이연실(어크로스) 등 5명이 이름을 올렸다.

시상식은 다음 달 2일 오전 9시30분 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 이금희 아나운서의 사회로 열린다.

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