신동우 스타벅스 코리아 대표가 ‘탱크 데이’ 논란과 관련해 수조원이 넘는 매출을 올리는 회사에서 절대 있어서는 안 됐을 잘못이라며 공개 사과했다. 회사 실적을 놓고는 4분기 흑자를 전망하면서도 “고객 신뢰가 ‘회복됐다’고 함부로 단언하는 것은 자만하는 얘기”라고 했다.

신 대표는 26일 서울 용산구 남산 스타벅스 더남산서울타워점 개장에 맞춰 열린 오픈하우스 행사에 참석한 자리에서 “올해 5월 마케팅 이슈로 심려를 끼쳐드린 점 대표이사로서 송구하다는 말씀을 드린다”며 이같이 밝혔다. 신 대표는 논란 이후인 6월 스타벅스 대표직에 취임했으며 이날 첫 공식 언론 행사를 진행했다.

스타벅스 코리아 신동우 대표이사가 26일 서울시 남산 서울타워 내 스타벅스 지점에서 연 기자간담회에서 질의에 대답하고 있다. 스타벅스 코리아 제공

신 대표는 “3조원 넘는 매출과 1600만 고객을 보유한 회사에서 절대 있어서는 안 됐을 잘못”이라며 “고의성 여부를 떠나 마케팅 메시지를 검수하고 제대로 거르지 못했다는 점은 일개 부서나 특정 한 사람의 잘못으로 치부할 일은 아니라고 생각한다”고 말했다.

마케팅 메시지를 외부에 내보내기까지 이를 걸러낼 수 있는 회사 내부의 검수 체계가 제대로 작동하지 않았다는 것이다. 신 대표는 논란 이후 감사팀 내 콘텐츠 전담 검수 조직을 마련하고 이커머스 부문의 결재 절차를 강화하는 한편 임직원을 대상으로 사회적 감수성 교육을 진행하는 등 개선 조치를 시행하고 있다고 했다. 사회공헌 활동도 확대할 방침이다. 사태와 관련한 경찰 수사에 대해서는 성실하게 협조하고 향후 추가 조치에도 나서겠다는 입장을 밝혔다.

신 대표는 이날 직접 프레젠테이션을 하면서 내부 쇄신 조치와 실적 회복 상황, 내년 경영 전략 등을 소개했다. 스타벅스는 국내 진출 후 처음으로 올해 2·3분기 연속 적자를 냈다. 그는 “이슈 직후인 6월에는 전년 동월 대비 (매출이) -30%가량 됐는데, 10월 11월이 되면서부터 회복되고 있다”고 설명했다.

지난 9월에는 전년 동월 대비 매출 감소폭이 한 자릿수로 줄어든 데 이어 10월과 11월에도 실적 개선 흐름이 이어지고 있다. 매장을 찾는 고객 수도 저점 대비 두 자릿수의 회복세를 보이고 있으며 고객들의 방문 빈도도 점차 회복되고 있다는 게 스타벅스 측 설명이다. 신 대표는 이러한 추세를 토대로 올해 4분기에는 흑자 전환이 가능할 것으로 내다봤다. 다만 경영 실적의 개선이 곧 고객 신뢰의 회복을 의미하는 것은 아니라는 점에서 신중한 태도를 보였다.

27일부터 운영하는 스타벅스 더남산서울타워점 전경. 스타벅스코리아 제공

스타벅스는 내년에는 매장과 상품, 서비스 등 고객들이 브랜드를 경험하는 전반적인 영역에서 경쟁력을 높이는 데 주력할 방침이다. 특히 기존 연간 100개 수준이었던 매장 리뉴얼 규모를 내년에는 200개가량으로 확대할 계획이다. 내년 1분기 중 특화 매장도 추가로 선보인다. 음료와 푸드 등 상품 경쟁력을 강화하는 동시에 프로모션과 온·오프라인 채널에서도 고객 경험을 개선한다는 구상이다.

신 대표는 “스타벅스에 오셨을 때 ‘브랜드가 한 차원 더 올라갔다’는 경험을 받을 수 있게 하는 것이 내년도의 경영 방향이자 전략”이라고 설명했다.

한편 스타벅스 측은 이날 취재진에 공개된 더남산서울타워점에 대해 약 300평 규모로 한옥의 대문과 마당, 사랑채, 툇마루, 안채 등 한국 전통 가옥의 공간 구성을 내부 디자인에 반영했다고 설명했다. 연간 1000만명 이상이 찾는 입지적 특성을 활용해 국내 고객뿐 아니라 외국인 관광객들에게도 차별화된 스타벅스 경험을 제공한다는 전략이다. 신 대표는 스타벅스의 최상위 특화 매장인 리저브 로스터리의 국내 유치에 대해서는 현재 계획이 없다고 밝혔다.

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