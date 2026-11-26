반도체 생산을 담당하는 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문의 미주법인(DSA)을 이끌 신임 법인장에 DSA 메모리 마케팅 팀장을 맡았던 윤하룡 부사장이 내정됐다. 메모리사업부는 황상준 사장이 맡았던 개발담당 직책 없이 사업부장이 각 개발실을 직접 이끄는 체제로 전환한다. 차세대 메모리 제품의 기술 경쟁력 강화를 위한로직개발팀도 신설한다.

26일 업계에 따르면 삼성전자는 이 같은 내용을 골자로 한 후속 임원인사와 조직개편을 확정하고 구성원을 대상으로 설명회를 열었다.

삼성전자 서초사옥. 뉴시스

미주법인장 인선은 기존 법인장을 맡았던 조상연 사장이 지난 20일 정기 사장단인사에서 시스템LSI사업부장으로 이동한 데 따른 후속 인사다. 미주법인은 삼성전자의 주요 고객사인 엔비디아와 AMD 등 글로벌 반도체 기업과 주요 거대기술기업(빅테크)을 관리하는 삼성전자 반도체 사업의 핵심 해외 조직이다. 특히 최근들어 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 메모리 수요 급증으로 미주법인의 역할은 한층 커질 전망이다.

메모리사업부는 기존 메모리개발담당 산하에 있던 D램개발실, 플래시개발실, 패키지개발실 등을 사업부장이 직접 관할하는 체제로 개편한다. 앞서 메모리개발담당 겸 D램개발실장을 맡았던 황상준 사장은 정기 사장단 인사에서 메모리사업부장으로 승진했다. D램개발실장도 계속 겸직한다.

아울러 차세대 D램 제품의 경쟁력을 강화하고 낸드플래시·솔루션과의 기술 시너지를 확보하기 위해 솔루션개발실 산하에 로직개발팀을 신설한다.

메모리 제조기술센터장에는 박성욱 부사장이, 미국 오스틴법인(SAS) 법인장에는 이화성 부사장이 각각 내정됐다.

이번 오스틴법인장 인사는 미국 텍사스주 테일러 파운드리(반도체 위탁생산) 공장의 본격적인 가동을 앞두고 이뤄졌다는 점에서 주목된다.

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