뷰티업계가 겨울철을 맞아 향을 차별화한 제품을 잇달아 선보이고 있다. 머스크향부터 금목서 등 식물 유래 향까지 취향을 세분화하고, 헤어케어와 스타일링 기능을 결합한 제품으로 소비자 공략에 나서고 있다.

LG생활건강의 프리미엄 기능성 브랜드 피지 모락셀라는 기존 세탁세제로 인기를 얻은 화이트머스크향을 적용해 섬유유연제와 섬유탈취제를 출시했다.

기존 ‘피지 모락셀라 세탁세제·냄새제거 부스터 화이트머스크향’은 은은하고 포근한 향으로 사회관계망서비스(SNS)에서 이른바 ‘연보라색 세제’로 입소문을 탔다. 해당 향을 다른 제품군에서도 사용하고 싶다는 소비자 요청에 따라 제품군을 확대한 것이다.

새롭게 선보인 섬유유연제는 소취 성분 등을 활용해 빨래쉰내 원인물질을 99.9% 제거하고, 건조기 사용 후에도 향기가 30일간 지속되도록 설계했다. 함께 출시한 섬유탈취제는 빨래쉰내뿐 아니라 땀과 체취, 음식, 담배 냄새 등 일상적인 악취 제거 기능을 내세웠다. 두 제품은 주요 온라인 유통 채널에서 판매한다.

아로마테라피 기반 스칼프·스킨케어 브랜드 아로마티카는 금목서 향을 담은 ‘페탈 소르베 헤어 퍼퓸 미스트’를 출시했다. 합성향료 대신 100% 에센셜 오일을 블렌딩해 버가못의 산뜻한 향으로 시작해 금목서의 부드러운 꽃향과 시더우드의 우디향으로 이어지는 향을 구현했다.

향뿐 아니라 모발 관리 기능도 더했다. 에탄올과 실리콘 오일을 사용하지 않은 보습 베이스에 식물성 오일과 세라마이드, 식물 유래 단백질, 히알루론산 등을 배합해 모발의 윤기와 보습, 결 정돈을 돕도록 했다.

이번 제품은 카카오톡 선물하기에서 단독 선출시했으며, 구매 고객에게 헤어 스크런치를 제공한다. 신사·북촌 매장에서는 26일부터, 공식 온라인몰에서는 12월부터 판매한다. 내년 초에는 새로운 향도 추가로 선보일 예정이다.

모발에 향을 더하는 제품에 대한 관심도 높아지는 추세다. 시장조사기관 서카나에 따르면 2026년 상반기 미국 프레스티지 헤어케어 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했다. 헤어 세럼 매출은 약 60% 늘었으며, 헤어 오일과 마스크, 씻어내지 않는 트리트먼트 등도 성장세를 보였다. 뷰티 트렌드 분석기관 스페이트가 집계한 2025년 미국의 헤어 프래그런스 관련 구글·틱톡·인스타그램 관심도 지표도 전년 대비 136.7% 상승했다.

향기와 함께 헤어 스타일링 기능을 강화한 제품도 등장했다. 프리미엄 헤어기기 브랜드 보다나는 ‘글로우 에어 볼륨스타일러’의 대표 색상인 파우더핑크가 출시 약 2개월 만에 3차 재입고에 들어갔다고 밝혔다. 지난 9월 출시된 이 제품은 에어 기능으로 모발의 열기를 낮추면서 뿌리 가까이에서 볼륨을 연출할 수 있도록 설계됐다.

뷰티업계의 해외 시장 공략도 이어지고 있다.

애경산업의 탈모 케어 전문 헤어 브랜드 블랙포레는 대만 왓슨스가 주관하는 ‘건강미용대상’에서 라이징스타상을 수상했다. 블랙포레는 지난 5월 대만 왓슨스에 입점한 이후 월평균 약 3000개를 판매했다. 주요 프로모션 기간에는 월 판매량이 약 4500개까지 늘었다. 고온다습한 대만의 기후와 현지 소비자들의 두피 유분·피지 관리 수요를 고려한 제품 경쟁력이 판매 성과로 이어졌다는 게 회사 측 설명이다.

지난 10월에는 민감성 두피 케어 샴푸를 추가로 출시하며 제품군을 확대했다. 대만 시장에서의 성과를 바탕으로 2027년 1분기 홍콩 왓슨스 입점을 추진하고 중국·러시아·폴란드 등으로 판매 지역을 넓힐 계획이다.

글로벌 시장에서 브랜드 신뢰도를 높이기 위한 움직임도 나타나고 있다. 파마리서치의 더마 코스메틱 브랜드 리쥬란코스메틱은 대표 제품 4종이 ‘K-브랜드 정부인증’ 제품으로 선정됐다.

이번 인증을 받은 제품은 리쥬란 듀얼 이펙트 앰플, 뉴트리티브 크림, 턴오버 앰플, 턴오버 마스크 등이다. 국가인증상표와 정품인증기술을 적용해 해외 소비자가 별도의 애플리케이션 설치 없이 스마트폰 카메라로 제품의 정품 여부를 확인할 수 있도록 했다. 해외 위조상품 유통 모니터링과 정부 차원의 공동 대응 지원도 받을 수 있다.

파마리서치는 기존에도 인공지능(AI) 기반 온라인 모니터링과 정품인증 기술, 법적 대응 등을 통해 브랜드 보호 체계를 운영해 왔다. 이번 정부 인증을 계기로 해외 시장에서 위조상품 유통에 대한 대응을 강화한다는 방침이다.

한편 토니모리는 고용노동부가 주관하는 ‘2026 대한민국 일·생활 균형 우수기업’에 선정됐다. 육아휴직과 육아기 근로시간 단축, 업무분담 장려금 등 일과 육아를 병행할 수 있는 제도를 운영하고 있으며, 반반차 휴가와 가족돌봄휴가, PC 오프제 등도 도입했다.

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