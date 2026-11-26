SM엔터테인먼트가 10월 K-브랜드지수 엔터사 부문 1위에 올라 하이브, 갤럭시코퍼레이션과 ‘3강’ 구도를 이뤘다.

SM엔터테인먼트 제공

한중 FTA 후속협상이 실질 타결되면서 K-콘텐츠의 중국 시장 진출 여건도 넓어질 전망이다.

26일 한국콘텐츠진흥원에 따르면 2025년 국내 콘텐츠산업 수출액은 전년보다 5.9% 늘어난 약 149억 달러였다.

이 가운데 음악 수출은 약 23억9000만 달러로, 전년보다 32.4% 늘어 장르 중 증가율이 가장 높았다.

아시아브랜드연구소는 10월 1~31일 주요 엔터테인먼트 기업 관련 온라인 빅데이터 1억7307만3606건을 분석해 26일 결과를 발표했다. SM은 전월 4위에서 세 계단 올라섰다. 하이브는 1위에서 2위로, 갤럭시코퍼레이션은 2위에서 3위로 한 계단씩 내려갔다. 세 기업이 이번에도 1~3위를 차지했다.

연구소는 세 기업이 아티스트 구성, 글로벌 팬덤, 콘텐츠 제작, 지식재산권(IP) 사업 등에서 각기 다른 강점을 갖고 있다고 설명했다.

앞서 한중 양국은 지난 18일 FTA 서비스·투자 후속협상의 실질 타결을 선언했다.

중국은 영화·게임 등에서 한국 기업에 제3국보다 불리하지 않은 최혜국대우를 적용하고, 공동제작 대상을 영화에서 드라마·애니메이션·예능·다큐멘터리까지 넓히기로 했다.

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