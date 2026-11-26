노조 쟁의행위 때 노사 당사자가 아닌 제3자가 개입하는 것을 금지한 옛 노동쟁의조정법은 위헌이라는 헌법재판소 판단이 나왔다.

헌재는 26일 구 노동쟁의조정법 제13조의2 본문, 제45조의2 관련 부분에 대한 위헌제청 사건에서 각각 재판관 6(위헌)대 3(합헌) 의견으로 위헌 결정했다. 구 노동조합법 제12조의2 본문, 제45조의2 관련 부분도 위헌으로 판단했다.

김상환 헌법재판소장과 헌법재판관들이 26일 서울 종로구 헌법재판소 심판정에서 열린 위헌제청·헌법소원 선고를 위해 자리하고 있다. 연합뉴스

헌재는 제3자 개입금지 조항이 근로자의 근로 3권과 제3자의 표현의 자유를 침해한다고 판단했다. 헌재는 “해당 조항은 쟁의행위 등에 관한 제3자의 개입행위를 방법·수단, 행위객체 등의 제한 없이 포괄적으로 금지하고 형사처벌해 근로자의 자주적 의사결정을 침해할 염려가 없는 제3자의 행위뿐 아니라 근로 3권 행사를 위해 적극적으로 보장돼야 할 제3자의 조력행위까지 처벌할 가능성이 있다”며 “근로자의 근로3권의 행사는 크게 위축될 수밖에 없다”고 지적했다.

전 대우정밀 노조위원장 윤모씨와 대우자동차 근로자 출신 홍영표 전 의원은 1991년 대우조선 노조 파업을 지원해 제3자 개입금지 조항을 위반했다는 혐의로 유죄 판결을 선고받았다. 윤씨와 홍 전 의원은 당시 노조 연대단체인 ‘연대를 위한 대기업노동조합회의’(연대회의) 소속으로 연대성명을 내는 등 대우조선 파업을 지원했다.

지금은 사라진 옛 노동쟁의조정법상 제3자 개입금지 조항은 노사 당사자 등을 제외하고는 쟁의행위에 관해 조종·선동·방해 등을 못 하도록 했다. 제3자 개입금지 조항은 1980년 전두환 신군부의 비상입법기구인 국가보위입법회의에서 만들어졌다. 1997년 노동쟁의조정법과 노동조합법이 폐지되고 ‘노동조합 및 노동관계조정법’(노동조합법)이 시행되면서 제3자 개입금지 조항은 사실상 사문화됐고, 2006년 노동조합법 개정으로 완전히 삭제됐다.

이들은 이후 2022년 재심을 청구했고, 법원은 재심 개시를 결정했다. 서울중앙지법은 재심에서 제3자 개입금지 조항이 표현의 자유를 침해하고 과잉금지원칙에 위반된다며 헌재에 이번 위헌법률심판을 제청했다.

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