친한(친한동훈)계에 대한 징계가 조작됐다는 의혹 제기로 내홍을 겪고 있는 국민의힘은 26일 최고위원회의에서 당권파가 친한계가 공개 충돌하며 난맥상을 고스란히 노출했다.



당권파 김민수 최고위원이 먼저 무소속 한동훈 의원을 향해 "징계가 조작됐다면 법정으로 가라"고 하자, 친한계 우재준 의원이 장동혁 대표에게 '한동훈 기획 제명' 의혹에 대한 해명을 요구했고, 이에 당권파 의원들이 일제히 반격하며 고성이 오갔다.

민의힘 장동혁 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이런 가운데 일부 중진과 친한계는 원내지도부에 의혹 소명을 위한 의원총회 소집까지 요청하면서 당내 갈등이 고조되는 모습이다.



이날 갈등의 포문은 당권파 원외 김민수 최고위원이 열었다.



그는 "나라 걱정 없는 일부 우리당 의원들은 한동훈을 복당시키겠다는 고민으로 밤을 지새운다. 부끄러운 자화상"이라며 "한동훈 의원님, 징계가 조작됐다면 법정으로 가시라. 당원게시판 사건이 100% 조작이라는 확신이 있다면 국회의원직을 거시기 바란다"고 말했다.



그러자 친한계 우재준 청년최고위원은 "장동혁 당 대표의 사적 징계 의혹은 최고위의 심의의결권을 침해하고 윤리위의 독립성을 무너뜨린 중대한 사안"이라며 "(당대표가) 외부인을 이용해 윤리위를 형해화하고 당의 징계권을 사적으로 장악하고, 자신과 의견이 다른 인물들을 솎아내는 데 그 권한을 휘둘렀다면 이는 명백한 권한 남용"이라고 맞받았다.



이어 "장 대표께 요구한다. 이번 정치적 징계 사건에 대해 얼마나 알고 있었는지, 어디까지 개입했는지 소상히 밝히라"면서 "최고위의 심의의결권을 침해하고 당 운영의 공정성과 투명성에 대한 신뢰를 훼손한 데 공개적으로 사과하라"고 촉구했다.



우 최고위원의 말이 끝나자마자 당권파는 장 대표 엄호에 나섰다.



조광한 최고위원은 "때만 되면 연탄가스처럼 스며들어 당에 해악을 끼치는 민주당 세작 역할을 하는 불량 정치인들을 우리 당원들께서는 꼭 정리해 주실 것"이라고 언급했다.



신동욱 최고위원도 "어떤 근거에서 심의의결권이 침해됐다고 보시는 것이냐. 그렇게 일방적으로 말씀하시면 이 자리의 많은 최고위원이 부당한 심의의결을 한 당사자로 지목된다"면서 불쾌감을 표시했다.



이에 우 최고위원은 "윤리위가 열리기도 전에 이미 (한동훈) 제명이 결정돼 있었다. 그것도 외부 인사인 최 교수에 의해서였다. 윤리위 판단을 믿고 우리가 심의·의결한 게 절차적으로 정당했다고 생각하느냐"고 반박했다.



그러자 신 최고위원은 재차 "(윤리위원에게) 이 자리에 나와 설명하실 기회를 드리겠다고 했지만 안 나오셨지 않나. 밖에서 언론플레이를 모아와서 윤리위가 형해화됐으니 그 당시 결정도 잘못된 것이란 주장은 매우 부당하다"고 맞받았다.



김민수 최고위원도 언성을 높이며 "그만 하세요. 공천을 한동훈한테 받았어도 일은 국민을 위해 하세요"라고 맹공했다.



우 최고위원은 침묵하는 장 대표를 향해 "장 대표님, 저도 제명하려고 했습니까? 그 (의혹을 폭로한) 교수 파일에는 우재준을 제명하고 청년최고위원을 교체하려는 계획까지 나온다"고 목소리를 높였다.



이날 회의는 오전 9시50분께 비공개회의 없이 종료됐다.



다만 취재진이 먼저 이석한 뒤 남아있던 최고위원들은 회의장을 빠져나가기 직전까지 계속 고성을 주고받았다.

국민의힘 장동혁 대표와 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장이 22일 국회 의원회관에서 열린 제1호 청년정책 패키지 발표 및 전달식에서 우재준 청년 최고위원의 인사말을 듣고 있다. 연합뉴스

우 최고위원은 회의 종료 후 기자들과 만나 "(장 대표가 비공개로) 저한테 딱 한 마디 하셨다. '탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다'고"라며 "저는 답변하지 않았다. 잘못된 발언이라고 생각한다"고 말했다.



이를 두고 친한계 진종오 의원은 페이스북을 통해 "해명하랬더니 탈당, 창당하란다. 의혹에는 답 한마디 못 하면서 이게 감히 동료에게 할 말이냐"며 "장동혁 대표 당신의 대표직부터 내려놓으라, 지금 당장"이라고 맹비난했다.



공방을 지켜보던 지도부는 굳은 표정을 숨기지 못했다.



정점식 원내대표는 고성이 오가는 가운데 "에이 당 꼬라지하고는…"이라고 언짢은 기색을 내비치며 국회 운영위원회 참석차 이석했다.



임이자 정책위의장은 "정책에 올인해서 당 지지율이 조금 올라가는가 싶으면 또 이런 문제가 터지고…"라며 착잡한 얼굴이었다.



이런 와중에 비당권파 중진들마저 참전하면서 판이 커지는 형국이다.



4선 한기호 의원은 전날 국민의힘 의원들의 단체 텔레그램 대화방에 조작징계 의혹을 규명할 의원총회 소집을 요구하는 글을 올렸고, 친한계 10여명이 동의 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.



4선 중진 김태호 의원은 SNS에 "지도부가 책임 있는 수습과 통합을 끝내 거부한다면 당헌·당규에 따른 지도부 교체와 비대위 전환을 추진해야 한다. 당 대표의 임기를 지키다가 당의 미래를 잃을 수는 없다"고 적었다.



5선 윤상현 의원도 가세해 이날 SNS를 통해 "오죽하면 평소 계파색이 옅은 한기호 의원께서 긴급 의원총회 소집을 요구하셨겠나. 여러 의원들도 뜻을 같이하고 있다. 특정 계파만의 요구가 아니다"라며 정 원내대표에게 의총 소집을 촉구했다.



이날 오후에는 실제로 원내행정국에 의총소집요구서가 접수됐다. 원내지도부는 "재적의원 10분의 1이상의 요구에 따라 11월 30일 의원총회를 개최한다"고 당내에 공지했다.

<연합>

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