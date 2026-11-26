서울 동작구가 내년 어르신 315명에게 일자리를 제공할 계획이다. 이면도로·공원 환경정비부터 어린이집 돌봄 지원, 제과·제빵 제조 및 판매까지 일자리 유형도 다양하다.

동작구는 다음 달 11일까지 ‘2027년 어르신 일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자 3105명을 모집한다고 26일 밝혔다.

구에 따르면 사업 유형별 모집인원은 노인공익활동사업 2361명, 노인역량활용사업 510명, 공동체사업단 234명이다.

노인공익활동사업은 65세 이상 기초연금 수급자와 직역연금 수급자(배우자) 등이 대상이다. 참여자는 이면도로·공원 환경정비, 독거노인 도시락 배달과 안부 확인, 동주민센터 민원 안내, 초등학교 급식 지원, 공공자전거대여소 환경미화 등을 맡는다.

노인역량활용사업은 65세 이상이 대상이지만 60세 이상도 참여할 수 있다. 주요 업무는 어린이집·공부방 도우미, 경로당 급식 지원, 지역아동센터 업무 지원 등이다.

공동체사업단은 60세 이상 어르신들이 함께 매장을 운영하거나 상품을 제조·판매해 수익을 얻는 사업을 한다. 지하철 택배, 카페 음료 제조·판매, 제과제빵 제조·판매 공산품 포장 등의 일자리가 제공된다.

주민등록상 동작구 거주자로 사업별 자격 요건을 충족하면 신청할 수 있다. 참여 희망자는 필요한 서류를 갖춰 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 방문 신청하면 된다. 구가 직접 운영하는 사업은 거주지 동주민센터, 나머지 사업은 대한노인회 동작구지회와 동작50플러스센터·종합사회복지관 등 각 수행기관에서 접수한다.

구는 자격 확인과 면접 심사를 거쳐 참여자를 선발한다. 결과는 다음달 말부터 내년 1월 초까지 개별 통보할 예정이다.

자세한 사항은 구청 홈페이지에 게시된 모집 공고를 확인하거나 구 지역경제과로 문의하면 된다.

류삼영 구청장은 “어르신들이 그동안 쌓아온 경험과 역량을 발휘하며 사회 활동에 참여할 수 있도록 다양한 일자리를 마련했다”며 “앞으로도 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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