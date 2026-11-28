영국 케임브리지사전은 2026년 올해의 단어로 ‘인간(human)’을 선정했다. 케임브리지사전은 “AI(인공지능)가 사람과 기계 사이의 경계를 흐리는 가운데 ‘인간이란 무엇인가’를 두고 전 세계적인 논의가 벌어진 해”라고 규정했다. AI가 인간의 영역을 빠르게 넘나드는 시대, 인간은 무엇을 두려워하고 어떤 가치를 지키고 싶어 할까. 현장에서 만난 시민들의 목소리를 통해 ‘AI 시대 속 인간’을 짚어본다.

26일 서울 용산구에 위치한 아이파크몰에서 시민들이 오가고 있다. 전민 인턴기자

올해는 AI가 인간의 영역을 위협한다는 우려가 유난히 두드러졌다. 노동시장에서는 AI로 인한 일자리 감소 우려가 현실화하고 있고, 대학수학능력시험을 비롯한 각종 시험에서는 AI 부정행위를 차단하기 위해 사활을 걸었다.

한국은행이 지난 8월 발표한 ‘청년고용 위축, AI 탓인가? 변화하는 경력 사다리와 대응 과제’ 보고서에 따르면 지난 4년간 감소한 28만5000개 청년층 일자리 중 94%는 AI 노출도가 높은 업종에 속한 것으로 나타났다. 인간의 고유한 영역으로 여겨졌던 창작 분야에서조차 AI의 존재감은 커지고 있다. AI를 활용해 제작된 노래 ‘꿈꾸던 어른이 되었나요?’는 최근 멜론 ‘톱100’ 차트 1위에 올랐다.

인간의 영역에 속속 들어서는 AI를 바라보며 사람들은 어떤 생각을 하고 있을까. 25일 서울 용산구 일대에서 만난 시민들은 AI가 자신의 미래를 어떻게 바꿔놓을지에 대해 저마다의 고민을 안고 있었다. 일자리를 잃을 수 있다는 우려부터 시험의 공정성에 대한 불안까지 다양한 목소리가 나왔다.

◆ “AI가 나를 대체할 수도”…좁아지는 인간의 자리

직장에서 AI가 업무를 대신하는 모습을 보면 일자리가 사라질 위협을 느낀다는 배하랑(29)씨는 “요즘 기술을 배워야 하나 생각하고 있다”며 웃었다. 그는 인간이 AI를 과연 언제까지 통제할 수 있을지가 걱정이다. 배씨는 “AI가 많이 발전했어도 아직은 사람들이 통제할 수 있다고 생각하는데 사실 그게 좀 자만이 아닐까 싶다”며 “지금도 AI가 거짓말을 하는 경우가 많은데 언젠가 인간이 옳고 그름을 구분하지 못하게 되면 역으로 AI에 통제될 수 있다고 본다”고 우려했다.

통계학과에 재학 중인 대학생 임은찬(20)씨도 자신이 배우는 전공이 AI에 대체될 수 있다는 위기감을 느낀다. 임씨는 “저학년이라 지금 배우는 것이 심화적인 단계는 아니지만 이런 내용도 충분히 AI가 대체할 수 있다”며 “AI가 저나 다른 전공생들보다 훨씬 빠르게 계산하고 좋은 방법을 찾을 수 있다는 점에서 위협감을 느낄 때가 있다”고 했다. 다만 그는 “기존 산업들은 AI로 대체되는 순간 위험해질 수 있겠지만 동시에 AI를 통해 생산활동을 할 수 있는 다른 길이 열리지 않을까”라며 새로운 가능성에도 기대를 품었다.

26일 서울 용산구에 위치한 아이파크몰에서 시민들이 오가고 있다. 전민 인턴기자

AI의 발전이 단순 일자리 대체를 넘어 양극화를 심화시킬 수 있다는 우려도 나온다. 주부 이지언(49)씨는 “앞으로 AI로 인해 자본을 가진 사람은 그 자본을 더 크게 늘릴 수 있지만 자본이 없는 사람은 자본을 늘릴 기회가 확연하게 줄어들 것 같다”며 “AI가 훨씬 많이 상용화되면 그 격차가 가시화될 것”이라고 내다봤다. 그는 “그 전에 자본을 늘려야 하는데 이번에 주식시장이 박살 난 걸 보면 쉽지 않을 것 같다”며 멋쩍은 웃음을 보였다.

이씨는 인간만의 고유한 가치가 무엇이라고 생각하느냐는 기자의 질문에 “인간만의 어떤 고유한 가치가 있다고 믿고 싶다”면서 “AI가 인간만이 할 수 있는 불완전한 부분들까지 흉내 내는 단계가 오면 그마저도 사라지지 않을까”라고 걱정했다. 그 모든 걱정에도 불구하고 그는 인간에게 교육이 중요하다고 생각한다. 이씨는 “교육은 최후의 생존 수단”이라며 “대학을 가건 말건 상관없이 주체적으로 선택하며 인간이 인간답게 살려면 교육이 필요하다”고 힘주어 말했다.

◆ ‘AI 시대’에도 수능은 유효할까

지난 19일 수능을 치른 고등학교 3학년 학생들은 맞닥뜨린 대학 입시와 연결해 ‘AI 시대’를 고민하는 모습이었다. AI를 활용한 부정행위로 시험의 공정성이 훼손될 수 있다는 우려와 함께 기존의 교육 방식에 변화가 필요하다는 의견이 나왔다.

서울 용산구의 한 고등학교에 재학 중인 안서연(18)양은 AI 시대에 수능이 더 이상 유효하지 않다는 주장에 “동의한다”며 “육체노동과 머리를 쓰는 일 모두 AI가 대신하게 된다면 앞으로는 인성과 윤리 위주의 교육이 중요해질 것 같다”고 말했다.

경기의 한 고등학교에 다니는 송광호(18)군도 교육 체계가 바뀌어야 한다는 의견에 공감했다. 그는 “올해 수능에서 AI를 이용한 편법으로 공정성이 훼손될까 봐 두려웠다”면서 “앞으로는 편법을 쓸 수 없도록 시스템을 만들거나 수능을 없애고 수험생의 논리성이나 성실성을 측정해 대학에 진학하는 방식이 좋을 것 같다”고 했다.

송군은 AI가 대체하지 않았으면 하는 분야로 ‘의료계’를 꼽으며 “사람을 구하는 것은 사람이 해야 한다”고 말했다. 다만 그는 AI 시대에 인간의 가치는 어디에서 나온다고 생각하느냐는 질문에는 잠시 고민하더니 “잘 모르겠다”고 답했다. 기자가 “사람을 구하고 싶은 마음도 중요한 가치가 아닐까”라고 되묻자 그제야 그는 “아, 그렇죠”라며 슬쩍 웃어 보였다.

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