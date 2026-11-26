군공항 이전사업의 재원 확보 문제로 대구경북신공항 사업이 지연되면서 민간공항 건설까지 연쇄적으로 늦춰질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 공항 이전 부지인 의성군과 군위군은 공동 대응에 나서 국회에 돌파구 마련을 요구했다.

26일 의성군에 따르면 양 지자체는 전날 진성준 국방위원장과 주호영 국회의원을 차례로 만나 신공항 건설사업의 주요 현안과 이전 지역 주민들의 어려움을 전달하고, 사업의 조속한 추진을 위한 국회 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

사진=의성군 제공

대구경북신공항은 군공항 이전사업의 재원 확보 문제로 건설 사업이 지연되고 있다. 이에 공항 이전 지역인 의성과 군위가 공동 대응에 나서며 사업 추진의 돌파구를 마련하는데 머리를 맞댔다.

양 지자체는 군공항 이전사업의 재원 확보를 위한 특별법 개정 논의가 장기화하면서 민간공항 건설사업까지 연쇄적으로 늦춰질 수 있다는 우려를 전했다. 그러면서 안정적인 재원 조달 방안 마련과 조속한 착공의 필요성을 강조했다.

특히 이전 부지 선정 이후 토지거래허가 및 개발행위허가 제한 등으로 주민들의 재산권 행사에 제약이 지속되고 있는 상황을 호소했다. 주택 보수와 과수 품종개량·갱신 등의 어려움으로 주민들의 생활 불편과 경제적 피해가 이어지고 있다는 점도 설명했다. 의성군과 군위군이 현재까지 파악한 주민 피해 규모는 주택 피해 222건(12억1000만원), 과수 피해 59건(19억원) 등 모두 281건, 31억1000만원으로 집계됐다.

아울러 양 지자체는 신공항 관련 특별법 개정안의 조속한 입법과 공동사업시행자 지정 등 다각적인 재원 조달 방안 마련, 사업 장기화에 대비한 편입 지역 선보상 등을 건의했다. 끝으로 대구경북신공항이 지역의 미래 성장동력 확보와 국가균형발전을 위한 핵심 기반 시설인 만큼 국가 차원의 책임 있는 역할과 적극적인 지원이 필요하다고 강조했다.

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