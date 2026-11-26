문경새재 일대에 가족 단위 방문객을 겨냥한 복합 놀이공간 ‘플레이파크 문경새재’가 문을 연다. 문경시는 사계절 상설 놀이시설을 주변 관광자원과 묶어 가족 관광 거점으로 키울 방침이다.

시는 30일 플레이파크 문경새재 광장에서 어린이와 가족을 위한 복합 놀이공간 플레이파크 문경새재의 준공식을 연다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성.

플레이파크 문경새재는 사계절 날씨 변화에 관계없이 어린이들이 뛰어놀고 체험하며 꿈과 희망을 키울 수 있도록 마련된 상설 놀이공간이다. 3만3058㎡ 규모의 부지에는 자연 속에서 즐길 수 있는 놀이와 체험 시설이 들어섰다.

야외 공간에는 밧줄놀이체험장과 물놀이장 ‘새재3관문 워터로드’, 야외놀이터 ‘새재 깊은 숲’을 조성했다. 실내 공간에는 ‘우야우야숲’, ‘하늘고개 보물산’, ‘몽글몽글 정원’ 등 테마별 놀이시설을 갖춘 ‘도란도란 상상놀이터’를 갖췄다.

시는 플레이파크 문경새재 준공을 계기로 문경새재도립공원을 비롯한 인근 관광자원과 연계한 가족 중심 관광콘텐츠를 강화해 지역 관광 활성화에 속도를 낼 계획이다.

문상운 문경새재관리사무소장은 “플레이파크 문경새재가 어린이들에게 꿈과 즐거움을 선사하고 가족 모두에게는 자연 속에서 행복한 추억을 남기는 휴식처가 되기를 바란다”며 “앞으로 문경새재와 연계한 전국적인 가족 관광명소로 자리 잡을 수 있도록 운영하겠다”고 말했다.

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