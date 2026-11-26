불법조업 외국어선에 매겨지는 담보금이 최대 15억원으로 상향되자 대부분 몰수·폐선 수순을 밟고 있다. 당국은 핵심 수단인 관련 어선을 완전히 퇴출시켜 재범 가능성이 원천적으로 차단되는 효과를 거둘 것으로 분석했다.

해양경찰청은 올해 5월 12일 ‘경제수역어업주권법’ 시행 이후 현재까지 개정된 담보금을 부과한 불법조업 중국어선이 총 13척이라고 26일 밝혔다. 해당 법은 외국어선이 불법조업 때 처벌을 대폭 강화하는 게 골자다.

해양경찰청.

법 개정 뒤 조업 현황별 담보금 부과 사례를 보면, 무허가 2척 각 15억원, 특정금지구역 6척 10억∼15억원 등 기존 3억원 수준에서 최대 5배 올랐다. 이외 어획량 축소 기재 등 허가 수역에서 조업조건을 위반한 때 최소 8000만원에서 최대 6억원으로 2∼15배 많은 담보금을 물도록 했다.

지난해에는 무허가 및 특정금지구역 조업으로 적발된 56건 가운데 1건(미납액 3억원)을 제외하고 전부 담보금을 납부하고 풀려났다. 하지만 올 하반기 8건 모두 고액을 지불하지 못해 어선이 압수됨은 물론 몰수·폐선 과정에 있다. 이 절차가 그대로 진행되고 벌금형을 받은 선원이 이를 내지 못하면 강제노역에도 처해진다.

김시범 해경청 정보외사국장은 “법률 개정으로 징벌적 제재 및 해경의 엄정한 법 집행이 시너지 효과를 내고 있다”며 “정부의 해양주권 수호 의지가 현장에서 가시적인 재발 방지 효과로 이어지고 있는 만큼 정책 실효성을 높일 것”이라고 말했다.

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