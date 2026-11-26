전남광주통합특별시 신안군이 현대스틸산업과 손잡고 1100억원 규모의 해상풍력 배후부지 조성에 나서며, 지역 내 해상풍력 산업 생태계 구축에 속도를 낸다.

26일 신안군(군수 김태성)에 따르면 군은 이날 전남광주통합특별시 무안청사에서 전남광주통합특별시, 현대스틸산업㈜과 ‘신안군 지도 해상풍력 배후부지 조성사업’ 추진을 위한 투자협약을 체결했다.

민형배 전남광주통합특별시장이 26일 무안청사 서재필실서 현대스틸산업 이청휴 대표이사, 정혜정 신안부군수와 투자금액 1100억원, 직접고용 50명 규모의 해상풍력 배후부지 조성을 위한 투자협약을 체결하고 있다. 전남광주시 제공

이번 협약은 민간기업의 대규모 설비투자와 행정기관의 지원 협력을 통해 신안 지역의 해상풍력 산업 기반을 확충하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 현대스틸산업은 오는 2028년까지 총 1100억원을 투입해 신안군 지도읍 감정리 2005번지 일원에 27만㎡ 규모의 해상풍력 배후부지를 조성한다.

신규 배후부지는 해상풍력 하부구조물 제작과 해상 설치를 뒷받침하는 핵심 전진기지로 활용될 예정이며, 협력업체 직원을 포함해 총 200명의 신규 고용 창출을 목표로 하고 있다.

현재 신안 해역에서는 총 8.2GW 규모의 초대형 해상풍력 발전단지 조성이 추진되고 있다. 이 가운데 총사업비 약 3조4000억원이 투입되는 390MW급 ‘신안 우이 해상풍력’ 사업은 지난 7월 착공식을 열고 오는 2028년 상업운전을 목표로 공사를 진행 중이다.

대규모 해상풍력 발전단지 건설이 본궤도에 오르면서 기자재 적기 공급과 해상 시공을 지원할 배후 항만·부지 인프라의 필요성도 커지고 있다. 군은 지도 배후부지가 조성되면 해상풍력 관련 전문기업들이 신안에 안정적인 사업 기반을 확보하고, 지역 기업들의 발전단지 건설 참여 기회 또한 한층 넓어질 것으로 내다보고 있다.

협약 당사자인 현대스틸산업은 해상풍력 하부구조물 제작 및 발전 기자재 설치 분야의 전문 기업으로, 현재 추진 중인 신안 우이 해상풍력 사업의 하부구조물 제작·설치 과정에도 참여하고 있다.

신안군은 앞으로 전남광주통합특별시와 긴밀히 협의해 사업 추진에 필요한 각종 인허가 등 행정 절차를 신속히 지원하고, 현대스틸산업의 투자계획이 차질 없이 이행되도록 뒷받침할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지