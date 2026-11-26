회식 비용 문제로 불만을 품고 자신이 일하는 식당의 사장을 벽돌로 폭행한 20대 종업원에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

26일 창원지법에 따르면 형사2단독 정지은 부장판사는 특수상해 혐의로 기소된 20대 종업원에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 보호관찰과 사회봉사 120시간도 명령했다.

사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

이 종업원은 지난 6월21일 오전 4시30분쯤 경남 김해시의 한 거리에서 20대 식당 사장을 벽돌로 폭행한 혐의로 기소됐다. 사장이 회식 술값을 모두 부담하지 않은 것이 범행의 발단이었다.

피해 사장은 얼굴 부위가 찢어져 약 15일간의 치료가 필요한 상처를 입었다.

범행 당시 이 종업원은 집행유예 기간이었다. 지난해 9월 상해죄로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았으며 이 판결은 같은 해 10월 확정됐다.

재판부는 피고인이 동종 범죄로 여러 차례 처벌받은 전력이 있는 데다 집행유예 기간에 다시 범행한 점을 지적했다.

다만 범행을 인정하고 알코올 중독 치료에 적극적인 의지를 보이는 점, 피해자와 합의해 피해자가 처벌을 원하지 않는 점 등을 고려했다고 양형 이유를 밝혔다.

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