에어부산·진에어·에어서울 등 3사의 통합 저비용항공사(LCC) 본사 위치가 부산으로 확정됐다.



전재수 부산시장과 조원태 한진그룹 회장은 26일 오후 2시 30분 시청 의전실에서 면담을 갖고, 내년 3월 출범하는 에어부산·진에어·에어서울 3사의 통합 본사를 부산에 두기로 합의했다.

대한항공 A330-300. 대한항공 제공

이번 합의는 부산의 성장 가능성과 국가 균형발전에 공감한 한진그룹의 대승적 결단을 바탕으로, 시와 대한항공이 긴밀히 소통하며 협의해 온 결과라고 시는 밝혔다.



통합 LCC(Low Cost Carrier)는 에어부산 21대, 진에어 33대, 에어서울 6대 등 총 60대의 기단을 보유한다.



통합 원년 약 3조원의 매출과 올해 1∼9월 기준 약 1천500만명의 여객 수송 실적을 바탕으로 국내 최대 LCC로 출범한다.



특히 부산의 기존 항공 인프라와 산업 기반을 활용해 항공산업 경쟁력을 한층 강화하고 향후 70대 이상의 기단 확대로 동북아를 대표하는 글로벌 LCC로 성장해 나갈 계획이다.



통합 LCC 본사가 부산으로 확정됨에 따라 항공 전문인력의 지역 정착과 양질의 일자리 창출, 항공 서비스·정비·관광 등 연관 산업의 동반 성장과 지역 인재 육성에도 긍정적인 효과가 기대된다.



부산시는 통합 LCC의 경영 자율성과 독립적인 의사결정을 존중하고 부산에서의 안정적인 정착과 지속적인 성장을 위해 행정·재정적 지원을 아끼지 않을 예정이다.



양측은 통합 LCC가 부산을 기반으로 남부권 제2 허브 역할을 수행하고, 지역 항공산업 발전과 글로벌 관문 공항 도약을 위해 협력을 강화하기로 했다.



김해공항 국제노선 확충과 가덕도신공항의 성공적인 개항을 뒷받침하고 미래 항공산업 생태계 조성과 지역인재 육성 등에도 협력할 계획이다.



전재수 시장은 "통합 LCC 본사의 부산 확정은 부산이 세계로 뻗어 나가는 길을 만드는 것"이라며 "한진그룹과 부산 경제·산업의 글로벌 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지