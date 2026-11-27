유튜브 콘텐츠 ‘B주류초대석’을 통해 인기를 얻은 ‘허간민’이 독립 유튜브 채널을 개설하고 새로운 활동에 나섰다.
지난 25일 음악 프로듀서 허키 시바세키, 드러머 김간지, 편집자 김민경은 세 사람의 이름에서 한 글자씩 따온 이름인 ‘허간민’으로 유튜브 채널을 개설했다. 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정도 함께 열고 팬들과의 소통을 시작했다.
허간민은 토스의 유튜브 채널 머니그라피에서 선보인 웹예능 ‘B주류초대석’을 통해 결성된 조합이다. 음악과 영화, 책 등 다양한 문화 분야에 대한 세 사람의 지식과 각기 다른 취향, 거침없는 대화가 어우러지면서 고정 팬층을 형성했다. 이들은 독특한 조합과 매력으로 ‘비주류 아이돌’이라는 별칭으로 불리기도 했다.
세 사람이 처음 함께 출연한 콘텐츠는 공개 이후 조회수 290만회를 기록했다. 후속 영상들도 100만~200만회 수준의 조회수를 기록했으며, 주요 장면을 편집한 숏폼 영상도 SNS에서 주목받았다. 오프라인 행사 역시 티켓 판매와 동시에 1500석이 매진되는 등 인기를 얻었다. 이에 프로그램 종영과 휴식기 이후에도 세 사람의 재결합을 바라는 시청자들의 요청이 이어졌다.
채널 개설 소식은 온라인에서도 빠르게 확산했다. 콘텐츠 트렌드 매체 캐릿은 26일 채널 공개 소식을 전하며 개설 후 하루가 채 지나지 않아 구독자가 6만명을 넘어섰다고 소개했다.
한편 허키 시바세키는 힙합 음악 프로듀서로 여러 뮤지션의 곡 작업에 참여했으며, 김간지는 밴드 술탄 오브 더 디스코의 드러머로 활동 중이다. 김민경은 민음사 편집자로 출판사 유튜브 채널 ‘민음사TV’ 등을 통해 책과 문학을 소개해왔다.
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