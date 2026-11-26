한국 정부가 이란 국적의 다야니 일가와 벌인 국제투자분쟁(ISDS)에서 최종 승소했다.

한국 정부는 다야니 일가 측이 청구한 7천억원대 배상금을 내지 않아도 됨은 물론 48억원의 소송비용 등도 돌려받게 됐다.

강준하 법무부 국제법무국장이 30일 경기도 정부과천청사 법무부에서 ISDS 사건 선고 관련 브리핑을 준비하고 있다. 7천억원대 배상금을 청구한 이란 다야니 일가의 2차 국제투자분쟁(ISDS)에서 한국 정부가 승소했다. 연합뉴스

법무부는 다야니 일가 측이 2차 ISDS 판정과 관련해 법정 기한인 지난달 26일까지 영국고등법원에 중재판정 취소소송을 제기하지 않아 약 7천700억원의 배상청구 전부 기각 판정이 확정됐다고 26일 밝혔다.

다야니 측이 한국 정부에게 약 48억원의 소송비용 및 중재행정비용을 지급하도록 한 명령도 확정됐다.

다야니 일가는 2010년 11월 워크아웃 절차를 밟고 있던 대우일레트로닉스를 인수하기 위해 이란 기업인 엔텍합을 통해 계약보증금 약 578억원을 채권단에 지급했다.

대우일렉 채권단은 당초 엔텍합을 우선협상대상자로 선정했으나 2011년 투자확약서를 제출하지 않았다는 이유로 매매 계약을 해지하면서 보증금을 전액 몰취했다.

다야니 일가는 한국 정부를 상대로 1차 ISDS를 제기해 2018년 6월 약 730억원과 이자를 지급하라는 판정을 받았고, 우리 정부가 취소 소송을 냈으나 기각돼 패소가 확정됐다.

이후 정부는 2022년 4월 배상금과 이자 총 858억원 중 622억원을 다야니 일가에 지급하고 나머지 236억원은 법원의 압류·추심 명령에 따라 공탁했다.

다야니 일가는 정부의 배상금을 받기 전인 2021년 10월 "한국 정부가 배상금을 지급하지 않아 투자협정을 위반했다"며 2차 ISDS를 제기했다.

2차 ISDS에서 다야니 측은 배상금을 즉시 받아 다른 곳에 투자했다면 얻을 수 있었던 이익이 1조2천600억에 달한다며 이 금액을 청구했다가 이후 청구액을 7천700억원으로 줄였다.

하지만 ISDS판정부는 지난 9월 28일(한국시간) 2차 ISDS를 전부 기각했다.

법무부 관계자는 "소송비용 환수에 최선을 다하는 한편, 앞으로도 국제투자분쟁에 전문적·체계적으로 대응해 국익 보호에 만전을 기하겠다"고 말했다.

<연합>

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