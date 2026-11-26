한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 전시물을 관람하고 있다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 전시물을 관람하고 있다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 전시물을 관람하고 있다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 전시물을 관람하고 있다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 전시물을 관람하고 있다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 현대카드 부스 전시물을 관람하고 있다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 전시물을 관람하고 있다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 전시물을 관람하고 있다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 만물미술트럭 부스에서 그림을 그리고 있다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제 25회 서울디자인페스티벌에서 참가자들이 전시 부스를 둘러보고 있다.

국내외 디자인 브랜드와 디자이너가 한자리에 모여 동시대 디자인 트렌드와 새로운 가능성을 선보이는 국내 대표 디자인 전문 전시 '서울디자인페스티벌'이 26일부터 29일까지 코엑스에서 열린다. 올해로 25회를 맞이한 서울디자인페스티벌은 총 330개 브랜드, 550개 부스가 참여해 브랜드와 그래픽, 공예, 기술, 지속가능성 등 다양한 분야의 디자인 콘텐츠를 소개한다.

특히 눈여겨 볼 것은 디자인하우스 50년 기념 특별 전시 '막 포스터 프로젝트'와 월간<디자인> 창간 50주년 특별 전시 '디자인 크로니클'로 '막 포스터 프로젝트'에서는 50인의 필자와 디자이너가 협업한 포스터 및 아이덴티티 디자인을, '디자인 크로니클'에서는 지난 50년간 우리 일상에 변화를 이끈 주요 디자인과 마스터피스 실물, 월간<디자인> 과월호를 볼 수 있다.

이와 함께 국내외 디자인 스튜디오를 조명하는 '디자인 스페셜리스트'와 신진 디자이너를 위한 '영 디자이너 프로모션'도 마련됐다. 디자인 브랜드 전시는 브랜드 유니버스, 그래픽 컬처, 디자인 엔진, 디자인&크래프트, 디자인&테크, 디자인&ESG 등 6개 카테고리로 구성된다. 전시와 연계한 프로그램으로는 디자인 스페셜리스트 15팀이 작업과 철학을 공유하는 페차쿠차 형식의 디자인 스페셜리스트 플래시 토크와 월간<디자인> 역대 편집장들이 매체의 과거와 미래를 조망하는 토크 세션 'Past Forward'가 진행된다.

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