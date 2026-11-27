버커 언드라시(74)는 헝가리가 공산주의 국가이던 1952년 부다페스트에서 태어났다. 사회주의 체제는 헝가리 국민이 원한 게 결코 아니었다. 2차대전 말기 헝가리를 점령한 소련(현 러시아)이 전후 헝가리 등 동유럽 위성국들에게 강요한 것이었다. 대학에서 법학을 전공한 버커는 동서 냉전이 끝나가던 1980년대 말 전문직 노조를 이끄는 운동가들 중 한 명이었다. 일찌감치 소련 영향권에서 탈피한 헝가리는 1990년 4월 의회 총선거를 실시했다. 자유민주주의 정치 제도와 자본주의 시장경제 체제 도입을 공약으로 내세운 정당 ‘헝가리 민주포럼’이 압승을 거뒀다. 버커도 민주포럼 의원으로 당선됐다.

버커 언드라시 헝가리 대통령. 대법원장으로 재직하던 2011년 당시 사법부 장악을 추진하던 오르반 빅토르 총리에 맞서다가 해임됐다. 올해 들어 오르반 정권이 집권 16년 만에 무너진 뒤 대통령으로 공직에 복귀하며 명예를 회복했다. AFP연합뉴스

원래 법학자로 출발한 버커의 정치 인생은 짧게 끝났다. 등원 이듬해인 1991년 헝가리를 대표할 유럽인권재판소(ECHR) 재판관으로 뽑혀 재판소가 있는 프랑스 스트라스부르로 떠난 것이다. 2008년까지 17년간 ECHR에서 일하며 버커는 헝가리를 넘어 유럽 전체에서 인정과 존경을 받는 인권 전문가로 자리매김했다. 2009년 당시 진보적 자유주의 성향의 헝가리 정부가 국제사회에서 명성이 높은 버커를 자국 대법원장으로 모셔 온 것도 그 때문이었다.

2010년 헝가리 총선에서 진보 정권이 무너지고 오르반 빅토르(63)가 이끄는 보수 정당 피데스(Fidesz·청년민주동맹)가 집권에 성공했다. 오르반 총리가 가장 먼저 시도한 일은 사법부 장악이었다. ‘법원의 독립’을 앞세워 정부에 깐깐하게 구는 버커 대법원장은 가장 먼저 표적이 되었다. 의회 과반 다수당인 피데스는 법관 인사에 관한 법률을 고쳐 ‘대법원장이 되려면 헝가리 내 사법부 경력이 5년 이상이어야 한다’는 조항을 끼워넣었다. ECHR 재판관으로 오래 근무했을 뿐 헝가리 국내 법원 경험이 부족했던 버커는 결국 해임되고 말았다. ECHR이 대법원장을 강제로 몰아낸 헝가리 정부의 조치를 ‘불법’으로 규정했으나, 오르반은 들은 척도 하지 않았다. 다만 “버커가 오르반 정권을 비판한 탓에 축출됐으며, 이 조치는 헝가리 자유민주주의를 훼손했다”는 ECHR의 판결은 유럽연합(EU)이 회원국 헝가리를 위한 각종 지원책의 축소 또는 철회 조치를 취하는 결정적 계기로 작용했다.

버커 언드라시 헝가리 대통령(오른쪽)과 머저르 페테르 총리. 의원내각제 국가인 헝가리에서 대통령은 의례적·상징적 국가원수 역할만 수행한다. 머저르는 지난 5월 취임 후 오르반 빅토르 총리 시절 취임한 대통령을 축출한 뒤 오르반과 ‘악연’이었던 버커 전 대법원장을 새 대통령으로 추대했다. 머저르 총리 SNS 캡처

지난 4월 헝가리 총선에서 중도 성향 야당인 티서(TISZA·존중과자유)가 피데스에 대승을 거둠으로써 16년 만에 정권 교체가 이뤄졌다. 머저르 페테르(45) 신임 총리는 오르반이 지명했던 대통령의 조기 퇴진을 관철함과 동시에 버커 전 대법원장을 임기 5년의 새 대통령으로 추대했다. 의원내각제 국가인 헝가리에서 대통령은 실권 없는 명목상 국가원수에 불과하지만, ‘국민 통합의 구심점’이란 상징성은 무시할 수 없다. 오르반의 박해를 받았던 전직 대법원장이 오르반의 몰락과 더불어 대통령으로 복귀했다. 역시 세상은 돌고 돈다. 새삼 ‘권불십년(權不十年), 화무십일홍(花無十日紅)’이란 옛말이 떠오른다.

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