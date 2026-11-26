이재명 대통령은 26일 "중동 전쟁 등 연초부터 예상치 못한 변수와 위기가 불거졌음에도 경제성장률, 수출, 국민소득 등 핵심 경제지표에서 역사적 이정표를 세우고 있다"며 "또 실용적 국익 외교를 통해 우리의 외교 지평도 한층 넓어졌다"고 평가했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의 모두발언에서 "2026년은 경제, 산업, 외교, 문화 등 많은 분야에서 글로벌 선도국가로서 대한민국의 위상을 확고하게 다진 한 해로 기록될 것"이라며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그러면서도 "연말을 앞두고 지금까지의 국정에서 부족한 부분을 살피는 것도 매우 중요한 일"이라며 "행정 편의주의나 부처간 칸막이 때문에 과제 이행이 지체되고 있는 것 아닌지 살펴봐야 한다"고 주문했다.



아울러 이 대통령은 "국민의 일상에서 국정 성과를 구체화하는 것과 함께, 대한민국의 지속가능한 성장을 위한 씨앗도 꾸준히 뿌려야 한다"고 강조했다.



이 대통령은 "세계는 지금 미래 산업의 패권을 두고 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있다. 인공지능과 반도체 두 영역을 넘어서 재생에너지, 핵융합, 양자 기술, 항공우주, 첨단바이오 등으로 (경쟁이) 빠르게 확대되고 있다"며 "오늘의 한 걸음 차이고 훗날 천 걸음의 격차로 벌어질 수 있다"고 진단했다.



이어 "과거 신발과 의류 중심의 경공업에서 중화학공업으로, 다시 IT 중심의 첨단산업으로 성장엔진을 끊임없이 고도화했던 것처럼 10년∼20년 후를 내다보는 전략적 지혜가 필요한 때"라며 "이를 위한 양대 핵심 축이 '3대 메가 프로젝트'와 '7대 시드 프로젝트'"라고 설명했다.



특히 "3대 메가 프로젝트는 지역에서 착공식이 진행되는 등 나름대로 체계적으로 추진되고 있지만, 7대 시드(SEED) 프로젝트는 더 속도를 내야 할 것 같다"며 "사업별 맞춤형 추진전략 수립, 기획과 투자, 연구개발, 실증 등에 걸쳐 민간 협력체계 강화 및 홍보에 만전을 기해달라"고 지시했다.



그러면서 "이를 뒷받침할 규제 혁신과 금융 조세 지원, 핵심 인재 육성도 빈틈없이 추진해야 한다"며 "막중한 사명감을 갖고 대한민국의 새로운 성장 지도를 그리는 데 힘을 모아달라"고 덧붙였다.



7대 시드는 정부가 미래 성장을 이끌어 갈 첨단기술을 육성하는 범부처 프로젝트로 SMR, 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주항공, 첨단바이오, 첨단공급망 등이 포함됐다.



한편 이 대통령은 "본격적인 겨울을 앞두고 국민 안전대책을 다시 한번 세밀하게 점검해야 한다"며 "각 지방 정부와 긴밀한 협조를 바탕으로 효과적인 폭설 대응체계 확립에 만전을 기해달라"고 주문했다.



동시에 "겨울철 화재에 취약한 고시원이나 쪽방촌 등에 대한 안전 대책도 든든하게 챙겨달라"고 말했다.



이 대통령은 "이런 얘길 하면 대통령이 그런 것까지 세세하게 얘기하느냐는 지적이 나올 수 있지만, 국민의 생명을 지키는 것은 국가의 가장 큰 책무"라며 "국정 책임자가 이를 살피는 것은 당연한 일이다. 모든 공직자도 '내가 대통령이자 최종 책임자'라는 자세로 최선을 다해달라"고 독려했다.

<연합>

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