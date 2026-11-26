인천시 군·구의장협의회가 지방재정 총량이 확대되는 ‘순증·상생 방식’의 해법을 제시했다. 자치구의 재정 확충 과정에서 기존 시·군 재원이 감소하지 않도록 한 취지다.

협의회는 25일 열린 월례회의에서 김남원 협의회장이 제안한 ‘기초자치단체 상생과 자치구 재정위기 해소를 위한 지방재정 제도개선 촉구 건의안’을 채택했다. 국가 주도 사회복지사업 확대에 따른 지방비 부담 증가와 불합리한 지방재정 구조로 심화 중인 기초자치단체의 위기를 해소하고자 마련됐다.

인천시 군·구의장협의회가 월례회의를 열고 기념 사진을 찍고 있는 모습. 인천광역시군·구의장협의회 제공

건의안을 보면, 국고보조사업에 따른 지자체의 지방비 부담은 2020년 29조8000억원에서 올해 44조9000억원으로 약 50.7% 늘었다. 그 결과 전국의 세출 가운데 자체사업 비중은 같은 기간 40.5%에서 34.1%로 하락했다.

인천을 비롯한 다수 자치구에서 사회복지비 비중이 70%를 넘어서는 추세다. 주민 생활과 밀접하고, 인건비와 필수경비 확보에도 어려움을 겪고 있다. 김남원 협의회장은 “한 지자체의 재정을 확충하기 위해 다른 곳의 재원을 줄이는 방식으로는 근본적인 문제를 해결할 수 없다”고 지적했다.

협의회는 △지방교부세 법정률 상향 및 재원 축소 방지 △사회복지 국고보조사업의 국고보조율 상향 및 차등보조율 개편 △기존 시·군의 재원 감소 없는 자치구 보통교부세 직접 교부 도입 등을 건의안에 담았다. 또 자치구 조정교부금 교부율 법정 최저기준 마련 및 배분 투명성 제고도 포함됐다.

김 협의회장은 “국가 차원에서 지방재정의 전체 규모를 확대하고 모든 기초자치단체가 함께 발전할 수 있는 구조를 마련해야 한다”고 말했다. 이번 건의안은 내달 15일 전주에서 개최되는 전국 시·도대표회의에 상정될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지