손정의(일본명 손 마사요시) 소프트뱅크그룹 회장이 지난달 대구를 비공개로 찾아 조상 묘소에 참배한 사실이 뒤늦게 확인됐다.

26일 대구 동구 등에 따르면 손 회장은 지난달 9일 가족 2명과 비서, 통역 등과 함께 동구 도동 향산마을에 자리한 선대 묘소를 방문했다.

지난달 9일 손정의(가운데) 소프트뱅크 회장이 대구 동구 도동에 있는 조상 묘소를 찾아 절을 올리고 있다. 뉴시스, 손씨 문중 회장 제공

손 회장은 현장에 약 1시간30분 동안 머무르며 고조모와 증조부 등 조상 묘소 3곳을 차례로 찾아 예를 올리고 주변 일대를 둘러본 것으로 전해졌다. 참배를 마친 손 회장 일행은 곧바로 서울로 이동했으며, 이 과정에서 내년 초 한국을 다시 방문하겠다는 뜻을 내비친 것으로 알려졌다.

손 회장의 뿌리는 대구 동구와 깊은 인연이 있다. 부친인 고(故) 손삼헌씨는 향산마을에서 2㎞가량 떨어진 동구 입석동 출신으로, 1940년 손 회장의 조부를 따라 일본 규슈로 건너가 정착했다. 현재 향산마을에는 손 회장의 본관인 일직 손씨 일가 친척 50여가구가 집성촌을 이루며 거주하고 있다.

앞서 대구 동구는 2006년부터 손 회장 초청과 투자 유치를 추진했다. 손 회장 이름을 딴 도로를 만드는 방안도 검토했다. 구청장과 공무원들이 2011년부터 5년간 손 회장 조상 묘소를 벌초하고 관련 기사를 일본어로 번역해 손 회장 측에 보내기도 했다.

우성진 대구 동구청장은 “별도의 구체적인 방문 목적을 밝히지는 않았으나, 조상들의 묘소를 직접 찾아뵙고 예를 갖추고자 하는 순수한 마음에서 발걸음한 것으로 파악하고 있다”고 전했다.

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