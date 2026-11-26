참배 직후 서울행... "내년 초 다시 방문"
손정의(일본명 손 마사요시) 소프트뱅크그룹 회장이 지난달 대구를 비공개로 찾아 조상 묘소에 참배한 사실이 뒤늦게 확인됐다.
26일 대구 동구 등에 따르면 손 회장은 지난달 9일 가족 2명과 비서, 통역 등과 함께 동구 도동 향산마을에 자리한 선대 묘소를 방문했다.
손 회장은 현장에 약 1시간30분 동안 머무르며 고조모와 증조부 등 조상 묘소 3곳을 차례로 찾아 예를 올리고 주변 일대를 둘러본 것으로 전해졌다. 참배를 마친 손 회장 일행은 곧바로 서울로 이동했으며, 이 과정에서 내년 초 한국을 다시 방문하겠다는 뜻을 내비친 것으로 알려졌다.
손 회장의 뿌리는 대구 동구와 깊은 인연이 있다. 부친인 고(故) 손삼헌씨는 향산마을에서 2㎞가량 떨어진 동구 입석동 출신으로, 1940년 손 회장의 조부를 따라 일본 규슈로 건너가 정착했다. 현재 향산마을에는 손 회장의 본관인 일직 손씨 일가 친척 50여가구가 집성촌을 이루며 거주하고 있다.
앞서 대구 동구는 2006년부터 손 회장 초청과 투자 유치를 추진했다. 손 회장 이름을 딴 도로를 만드는 방안도 검토했다. 구청장과 공무원들이 2011년부터 5년간 손 회장 조상 묘소를 벌초하고 관련 기사를 일본어로 번역해 손 회장 측에 보내기도 했다.
우성진 대구 동구청장은 “별도의 구체적인 방문 목적을 밝히지는 않았으나, 조상들의 묘소를 직접 찾아뵙고 예를 갖추고자 하는 순수한 마음에서 발걸음한 것으로 파악하고 있다”고 전했다.
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