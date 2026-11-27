사진=CTR에너지 제공

신재생에너지 전문기업 CTR에너지(씨티알에너지)는 제주 가파도 마을 공용시설 3곳의 태양광 및 공기열 히트펌프 설치 공사를 마무리하고 26일 준공식을 개최했다고 밝혔다. ‘2026년 가파도 RE100마을(Net-Zero Island) 조성 사업’으로 추진된 이번 공사의 대상 시설은 가파리 경로당과 어촌계 사무소, 가파도 치안센터다.

해당 사업은 화석연료를 사용하는 섬 지역의 재생에너지 전환을 위해 주민들이 일상적으로 이용하는 마을 공용시설에 태양광과 히트펌프 설치를 지원하는 시범사업이다.

준공식에는 최재관 한국에너지공단 이사장, 김은일 가파도 노인회장, 유용례 가파도 어촌계장, 모유청 CTR에너지 대표 및 임직원, 서귀포경찰서 관계자, 가파도 해녀 등이 참석했다.

섬 지역의 특성상 기자재는 화물선으로 운송했으며, 작업 인력은 여객선 운항 일정에 맞춰 현장에 투입됐다. 10월 하순 태풍과 11월 초 풍랑주의보로 화물선 운항 일정이 수차례 미뤄졌지만, 세 곳의 시공을 병행해 사업기간 종료일인 11월 30일 이전에 공사를 마쳤다. 올겨울부터는 세 시설에서 등유 보일러 대신 태양광 발전과 연계한 공기열 히트펌프를 가동해 난방과 온수 공급에 활용할 예정이다.

설비 규모는 각 시설의 에너지 사용량에 맞춰 정했다. 태양광 설비는 경로당과 어촌계 사무소 옥상에 각각 19.35kW 규모로 조성했으며, 치안센터 인근 공터에는 13.545kW 규모의 지상형 설비를 구축했다.

공기열 히트펌프는 경로당과 치안센터에 16kW급 1대씩 설치했다. 해녀들의 샤워 시설 이용으로 온수 수요가 많은 어촌계 사무소에는 16kW급 3대를 분산 배치해 일부 장비에 이상이 발생하더라도 온수를 공급할 수 있도록 했다.

히트펌프를 통해 생산한 온수를 저장하는 축열조는 어촌계 사무소에 5,000L, 경로당과 치안센터에 각각 500L를 설치했다.

연간 태양광 예상 발전량은 경로당과 어촌계 사무소가 각각 2만4,510kWh, 치안센터가 1만7,157kWh다. 연간 운영비는 경로당과 치안센터가 약 60%, 어촌계 사무소가 약 45% 절감될 것으로 예상된다.

사진=CTR에너지 제공

설비 준공과 함께 에너지원별 모니터링 시스템도 연동했다. 육지에서도 태양광 발전량과 히트펌프 운전 상태를 원격으로 확인할 수 있으며, 시설별 운전 기록은 설비 점검과 유지보수에 활용할 계획이다.

모유청 CTR에너지 대표는 “자재 하나, 장비 한 대도 배편에 맞춰야 하는 현장이라 세 곳의 공정을 함께 맞물려 진행했다”라며 “올겨울이 이 설비가 처음 맞는 난방철인 만큼 운전 기록을 꼼꼼히 살펴 시설을 쓰는 분들이 불편 없이 겨울을 나도록 관리하겠다”라고 말했다.

한편 CTR에너지는 한국에너지공단 재생에너지 보급사업(주택·건물지원) 참여기업으로 7년 연속 선정됐으며, 2022년부터 5년간 제주 서귀포 지역을 대상으로 재생에너지 융복합지원사업을 통한 태양광 설비 보급을 진행했다.

2017년 설립 이후 정부 지원 재생에너지 사업과 민간 태양광발전소 시공 등을 수행해 왔으며, 한국에너지공단 등록 에너지절약전문기업(ESCO)으로서 에너지 진단 및 고효율 에너지 전환 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 RE100 컨설팅과 전력구매계약(PPA) 연계 사업 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

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