대한항공과 아시아나항공의 기업결합에 따라 출범하는 통합 저비용항공사(LCC) 본사가 부산에 들어선다.

부산시는 26일 전재수 시장과 조원태 한진그룹 회장이 부산시청에서 면담을 갖고 통합 LCC 본사를 부산에 두기로 합의했다고 밝혔다.

전재수 부산시장이 26일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 통합 LCC 본사 부산 이전에 대해 설명하고 있다. 부산시 제공

양측은 이번 면담에서 통합 LCC 본사의 부산 소재를 공식화하고, 이를 계기로 남부권 항공 거점 구축과 지역 항공산업 발전을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.

이번 결정은 부산의 성장 가능성과 국가 균형발전의 필요성에 공감한 한진그룹의 결단을 바탕으로 부산시와 대한항공이 지속적으로 소통하고 협의한 결과라고 시는 설명했다. 단순한 기업 본사 이전을 넘어 부산에 항공산업의 핵심 기반을 마련하고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 기대된다.

통합 LCC는 △에어부산 21대 △진에어 33대 △에어서울 6대 등 총 60대의 항공기를 보유하게 된다. 통합 첫해 약 3조원의 매출과 올해 1~9월 기준 약 1500만명의 여객 수송 실적을 바탕으로 국내 최대급 LCC로 출범할 전망이다. 기존 부산의 항공 인프라와 산업 기반을 활용해 경쟁력을 높이고, 향후 항공기를 70대 이상으로 확대해 동북아를 대표하는 글로벌 LCC로 성장한다는 구상이다.

본사 부산 입주는 지역경제에도 상당한 파급효과를 가져올 것으로 예상된다. 항공 전문인력의 지역 정착과 양질의 일자리 창출은 물론 항공 서비스와 정비, 관광 등 연관 산업의 동반 성장과 지역 인재 육성에도 도움이 될 것으로 시는 보고 있다.

시는 한진그룹의 결정을 환영하면서 기업의 경영 자율성과 독립적인 의사결정을 존중하되, 통합 LCC가 부산에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원 방안을 마련할 계획이다. 본사 운영을 위한 구체적인 실행계획과 주요 기능의 부산 정착 방안 등은 대한항공 및 진에어와 단계적으로 협의해 나갈 방침이다.

전재수 시장은 통합 LCC 본사 부산 이전 관련 청와대 개입 관련 여부를 묻는 질문에 “통합 LCC 본사 부산 이전 합의 과정에 청와대나 정치권의 개입은 일절 없었다”면서 “북극항로 개척과 가덕도신공항 건설을 발판 삼아 통합 LCC 본사 이전을 계기로 부산이 세계로 뻗어나가는 길을 만들 것”이라고 강조했다.

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