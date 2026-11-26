초등학교 교과서에 한자를 표기하면 한자 사교육이 늘어날 것이라는 우려가 국민 절반 이상이라는 여론조사 결과가 나왔다.

전국교직원노동조합과 좋은교사운동, 참교육학부모회, 사교육걱정없는세상, 한글학회, 한글문화연대 등 교육·학부모·국어단체 83곳으로 구성된 ‘초등교과서 한자표기 반대 투쟁본부’(공동대표 이건범·김옥성)는 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해 지난 17~18일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 55.2%가 초등교과서 한자 표기로 한자급수시험 등 한자 사교육이 늘어날 것으로 답했다고 밝혔다. 사교육이 늘지 않을 것이라는 응답은 40.4%였다.

‘초등교과서 한자표기 반대 투쟁본부’ 회원들이 26일 세종로 정부서울청사 후문 앞에서 개최한 기자회견에서 초등교과서 한자표기를 반대한다는 구호를 외치고 있다. 한글문화연대 제공

사교육 증가 우려는 지역별로 서울(58.3%)과 호남(55.7%)에서 높았다. 연령별로는 60대(66.1%), 50대(60.4%), 40대(55.1%) 순이었다. 이념 성향별로는 진보층이 59.9%로 보수층(54%)보다 높게 나타났다. 투쟁본부는 이재명 정부의 주요 지지층에서도 한자 사교육 확대에 대한 우려가 적지 않게 나타난 결과라고 설명했다.

조사를 이끈 이건범 한글문화연대 대표는 “실용과 민생을 강조하는 이재명 정부가 사교육비 증가를 부추길 수 있는 정책을 검토한다는 것은 역설적”이라며 “한자어 이해 문제는 중·고교 정규 교육과정의 한문 과목을 내실화해 풀어야 할 과제”라고 주장했다. 이어 “한자어 이해에 대한 이 대통령의 관심을 국가교육위원회 실무자들이 잘못 해석해 정책을 추진하는 것은 아닌지 우려된다”고 말했다.

‘초등교과서 한자표기 반대 투쟁본부’는 국가교육위원회 회의가 열린 26일 오전 9시30분 세종로 정부서울청사 후문 앞에서 2차 기자회견을 개최했다. 이날 기자회견에서 투쟁본부는 여론조사 결과를 발표하고, 대표단 면담 요구에 응하지 않고 있는 차정인 국가교육위원장에게 조속한 면담을 촉구했다.투쟁본부는 초등학교 한자교육을 강조하는 차 위원장의 입장에 문제를 제기하며 초등교과서 한자 표기 정책 검토 중단을 요구했다. 아울러 해당 정책이 이재명 대통령의 뜻인지 정부의 공식 입장을 밝힐 것도 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지