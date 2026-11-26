콘텐츠 사용료를 놓고 갈등을 빚던 LG헬로비전과 CJ ENM이 방송미디어통신위원회의 중재로 송출 중단 직전 극적 합의를 이뤘다.

CJ ENM은 26일 “방미통위의 중재로 양사가 합의에 이르게 돼 다행이라고 생각한다. 앞으로도 시청자 권익 보호와 유료방송 생태계의 상생과 발전을 위해 노력하겠다”고 밝혔다. LG헬로비전도 이날 “방미통위 중재로 시청자 보호를 위해 양사가 상호 양보하면서 원만하게 합의했다”고 밝혔다. 양사는 콘텐츠 사용료문제는 타결했지만, 구체적인 합의 조건은 밝히지 않았다. 양 사간 합의로 LG헬로비전이 이날 자정부터 순차적으로 송출을 중단할 예정이었던 tvN 스포츠, tvN 쇼, 중화TV, 투니버스 등 CJ ENM 4개 채널은 중단 없이 송출됐다.

LG헬로비전 사옥(위쪽)과 CJ ENM 사옥의 모습. LG헬로비전 제공·연합뉴스

LG헬로비전과 CJ ENM은 3년 전부터 콘텐츠사용료를 두고 갈등해왔다. 양 사는 2023년 말 콘텐츠 공급계약이 만료된 이후 프로그램 사용료 산정 방식과지급 규모를 두고 이견을 좁히지 못하고 대립을 이어갔다. LG헬로비전은 케이블TV 가입자∙매출 감소를 반영해 사용료를 조정해야 한다고 주장했다. 반면 CJ ENM은 양사 합의 없이 기존 사용료를 줄이는 것은 부당하다며 받아들이지 않았다. CJ ENM은 송출 중단을 막기 위해 지난 20일 서울서부지법에 방송송출중단금지 가처분을 신청했으나, 법원은 전날 이를 기각했다.

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