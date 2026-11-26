미당시맥회(회장 이혜선)는 지난 24일 서울 대학로 예술가의 집에서 문인 70여 명이 참석한 가운데 제18회 미당시맥상 시상식과 미당 서정주 시인 26주기 추모 낭송회를 개최했다.

미당시맥상 수상자 정근옥 시인과 이혜선 회장이 기념촬영을 하고 있다. 미당시맥회 제공

올해 미당시맥상 수상자는 정근옥 시인이다. 정 시인은 1993년 ‘한국시’로 등단해 한국현대시인협회 부이사장, 대한교육신문 논설위원 등을 역임했다. 현재 계간 ‘시와 함께’ 주간과 중앙대문인회 회장을 맡고 있다. 시집 ‘거울 속의 숲’ ‘새들의 집’ ‘별들의 귀로’ 등과 평론집 ‘조지훈 연구’ 등을 펴냈다.

정 시인은 수상 소감에서 “미당 선생님과의 만남은 제 문학 인생에 소중한 이정표가 됐다”며 “언어의 한계 앞에서 머뭇거리고 삶의 무게에 눌려 시의 길을 돌아보기도 했지만, 시를 향한 꿈과 열정만은 놓지 않았다”고 말했다. 이어 “미당 선생이 남긴 문학적 유산을 깊이 성찰하고 그 정신을 오늘의 삶과 시간 속에서 새롭게 이어가기 위해 더욱 진지하게 고민하겠다”고 밝혔다.

이혜선 회장은 인사말에서 피카소가 어린아이처럼 그림을 그리기까지 평생이 걸렸다는 일화를 소개하며 “우리도 선배 문인들의 문학세계를 깊이 섭렵하고 자신의 문학세계를 더욱 빛나게 정립해 나가야 한다”고 강조했다. 이어 “안타까운 현실에 처한 미당의 시를 되살리고 국민의 사랑을 받게 하려면 후배 문인들의 분발이 필요하다”고 말했다.

김호운 한국문인협회 이사장이 축사를 하고 있다. 미당시맥회 제공

김호운 한국문인협회 이사장은 축사에서 “문학은 나무이자 백신이며 인류의 평화와 행복을 만들어 주는 핵심”이라며 “문인들이 문학을 통해 인문학 발전에 기여하고 세계 인류의 행복에도 이바지하기를 바란다”고 밝혔다.

이승복 한국현대시인협회 이사장은 “올해는 미당 서거 26주기인 동시에 중·고교 교과서에서 미당의 시가 사라진 지 26년이 되는 해”라며 “미당의 시를 새롭게 되살릴 필요가 있다”고 강조했다.

엄한정 고문은 격려사에서 “미당 선생은 우리말의 가장 깊고 아름다운 결을 길어 올려 한국 시의 지평을 연 분”이라며 “한 편의 시를 위해 시인이 겪었을 치열함과 언어의 생명력을 되새기는 자리”라고 평가했다.

김선영 전 세종대 교수는 김종길 시인이 서정주를 ‘만지는 소재마다 시가 되게 하는 시인’이라고 평한 일화를 소개했다. 자신이 고교 백일장에서 심사위원이었던 미당을 만나 문학의 길에 들어서게 된 인연을 회고하며 미당 시집을 꺼내 들어 고인에 대한 그리움을 전했다.

제18회 미당시맥상 시상식과 미당 서정주 시인 26주기 추모 낭송회 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다. 미당시맥회 제공

2부에서는 지난 8월 19일 타계한 신세훈 전 한국문인협회 이사장을 추모하는 시 낭송과 추모사가 진행됐다. 이어 참석자들이 미당의 시와 자작시를 낭송하며 행사를 마무리했다.



‘미당시맥회’는 미당 서정주 시인의 제자와 미당의 시와 미당을 사랑하는 문인들의 모임으로 2002년에 창립돼, 미당을 추모하고 미당의 시 정신을 잇기 위한 꾸준한 발걸음을 이어왔다. 이성교 초대회장을 비롯 함동선 2대 회장 이래로 미당 추모문학회, 미당시맥상 시상, 기관지《미당시맥》발간 등 미당을 추모하고 미당의 시 정신을 잇기 위한 다양한 활동을 하고 있다.

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