국민 대부분이 서비스산업이 경제성장에 중요하다고 생각하지만, 취업 선호도는 제조업에 비해 낮은 것으로 나타났다. 낮은 임금과 일자리의 질 등이 서비스산업 경쟁력을 낮게 보는 요인이었다. 서비스산업발전기본법(서발법) 도입과 관련해선 10명 중 8명이 제정 필요성에 공감하고 있는 것으로 파악됐다.

26일 한국경제인협회(한경협)가 전국 성인 1000명을 대상으로 ‘서비스산업 대국민 인식조사’를 벌인 결과, 응답자의 84.4%가 ‘서비스산업이 우리나라 경제성장에 중요하다’고 답했다. 반면 제조업과 비교한 서비스산업 취업 선호도는 절반가량인 50.5%가 ‘낮다’고 평가했다.

사진=연합뉴스

한국의 서비스산업 국제경쟁력도 ‘낮다’는 응답이 36%를 차지했다. 서비스산업 국제경쟁력이 낮다고 평가한 응답자들은 그 원인으로 ‘낮은 임금과 일자리의 질(38.2%)’을 가장 많이 선택했 다. 또 정부의 서비스산업 육성 및 지원 수준도 부족하다(43%)는 응답이 가장 높았다.

서비스산업 경쟁력 강화를 위해 정부가 가장 우선적으로 추진해야 할 과제로는 전문인력 양성과 일자리 지원(35.4%), 불합리한 규제 개선(19.5%), 서비스 품질 개선과 소비자 보호(17.2%) 등이 꼽혔다.

정부는 현재 서비스산업 육성을 위해 서발법의 연내 제정을 추진하고 있다. 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 지난달 서비스산업발전 태스크포스(TF)를 주재하며 “서비스산업은 일자리 창출 효과가 매우 크고, 최근 K콘텐츠 등 고부가 서비스산업이 도약하며 우리의 새로운 성장동력이 되고 있다”며 “서비스산업 육성을 통해 ‘성장과 민생의 두 마리 토끼’를 함께 잡겠다”고 강조하기도 했다.

응답자의 89.7%는 서발법의 내용을 정확히 알지 못한다고 했다. 하지만 법안 취지를 설명한 뒤 제정 필요성을 묻자 응답자의 82.1%가 필요하다고 답했다.

권혁민 한경협 성장전략실장은 “서발법 제정을 통해 불합리한 규제를 개선하고, 전문인력 양성과 기술혁신 지원 등을 체계적으로 추진해야 한다”며 “이를 통해 서비스산업의 생산성 제고와 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 강조했다.

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