경북 경주시가 추진하는 환동해 관상어 펫 플라자 조성사업과 관련해 경찰이 입찰 비리 의혹을 수사하고 있다.

경북경찰청 광역범죄수사2계는 공무상비밀누설 혐의로 경주시청 소속 공무원 A씨를, 입찰방해 혐의로 60대 업체 대표 B씨를 각각 불구속 입건했다고 26일 밝혔다.

경북경찰청.

경찰 등에 따르면 A씨는 해당 사업 입찰 과정에서 외부 평가위원 명단을 유출한 혐의를 받는다.

경찰은 지난달 경주시청 해양수산과에 대한 압수수색을 단행해 관련 서류와 전자기기 등을 확보했으며, 현재 디지털 포렌식 작업을 진행하며 유출 경위를 추적하고 있다. 아직 피의자 소환 조사는 이뤄지지 않았으며, 관련 참고인들을 먼저 불러 사실관계를 확인하는 단계다.

수사 대상이 된 환동해 관상어 펫 플라자 조성사업은 국비 101억원을 포함해 총 202억원의 예산이 투입되는 대규모 사업이다. 경주엑스포대공원 서편 주차장 일원에 관상어 관련 체험·전시·판매 복합시설을 건립해 지역 해양수산 산업 활성화와 새로운 관광 거점 조성을 목표로 추진해 왔다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안으로 자세한 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.

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