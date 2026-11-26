안덕수 국세청장 후보자가 비거주 1주택 논란과 관련해 “실거주하지 못한 부분은 국민 눈높이에 미흡했다”면서 사과했다. 이번 정부 들어 세무조사가 폭증하는 등 세무조사권이 남용되고 있다는 주장에 대해서는 “법과 원칙에 따라 공정하게 하겠다”고 말했다.

안 후보자는 26일 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 정부가 주택을 소유에서 거주로 전환하는 취지에 국세청장도 부응해야 한다는 취지의 문진석 더불어민주당 의원 질의에 “이유 여하를 불문하고 죄송하다는 말을 하고 싶다”고 말했다.

안덕수 국세청장 후보자가 26일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 남정탁 기자

안 후보자는 인사 청문 준비 과정에서 배우자 명의 서울 동대문구 이문동 아파트가 준공된 뒤에도 강남구 역삼동 전셋집에 살고 있다는 사실이 드러나 ‘비거주 1주택자’라는 지적을 받았다. 다만, 안 후보자는 투기 의혹에 대해 “1주택을 16년간 장기 보유했고, 중간에 팔거나 하지 않아 차익 실현이 없었다”면서 “(주택 취득 자금은) 전 주택의 전세보증금과 그동안 모아둔 저축 등을 가지고 취득한 것으로 알고 있다”고 말했다. 안 후보자는 지방 근무와 국외 훈련 등으로 실거주가 어려웠다고 설명했다. 그는 “(동대문구 아파트) 재개발이 끝나고 2025년 1월 준공됐는데 당시에는 아이들이 대학 진학을 앞둔 상황이라서 입주하기가 곤란한 부분이 있었다”며 “자녀의 학업이 정리되는 대로 조속히 입주하도록 하겠다”고 말했다.

정부가 추진 중인 부동산 세제개편안과 관련해서는 “현재 세제 개편안은 실거주 중심 주택시장을 정착하려는 취지로 이해하고 있다”며 “제 경우 실거주하지 못한 부분은 송구스럽다”고 덧붙였다.

안 후보자는 세무조사권이 남용되고 있다는 지적과 관련해 “세무조사의 독립성이나 중립성은 국세 행정의 신뢰와 관련한 중요한 원칙”이라며 법과 원칙에 따라 세무조사를 실시하겠다고 밝혔다. 국민의힘 이종욱 의원은 “대통령이 한마디 하면 며칠 뒤 국세청이 바로 달려들어 세무조사 계획을 발표하는 식은 굉장히 걱정스럽다”고 지적했다. 안 후보자는 이와 관련 “구체적인 탈루 혐의가 있을 경우에만 세무조사를 하고 있다”며 “특히 물가 관련은 담합이나 사재기로 폭리를 취하고도 세금을 납부하지 않은 부분이 문제가 되는 것”이라고 말했다. 안 후보자는 기업들이 세무조사 부담을 크게 느끼고 있다는 지적과 관련, “현장 조사를 축소하는 대책이 현재 시행 중인데, 이를 더 확대하는 방안을 강구하도록 하겠다”고 했다.

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