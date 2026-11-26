서울 중구에서 운동과 체력측정, 건강체험을 한자리에서 즐길 수 있는 주민 참여형 축제가 열린다.

‘중구민 건강페스티벌’ 홍보 포스터. 중구 제공

중구는 통합건강증진센터인 언제나 튼튼센터와 함께 다음 달 4일 오후 4∼8시 구민회관에서 ‘건강페스티벌’을 개최한다고 26일 밝혔다.

지난 3월 을지누리센터에 문을 연 통합건강증진센터 언제나 튼튼센터는 주민들이 일상에서 꾸준히 건강을 관리할 수 있도록 운동·영양·건강관리 서비스를 통합 지원한다. ‘러닝의 정석’ 등 원데이 클래스부터 계절별 운동 특강까지 다양한 프로그램을 운영 중이며 월평균 570여명이 이용하고 있다.

이번 행사는 센터의 운영 성과를 공유하는 동시에 어린이부터 어르신까지 직접 몸을 움직이며 건강 상태를 확인할 수 있도록 △건강운동 프로그램 △상설 체험부스 △스마트 체력측정존으로 구성했다.

운동 프로그램으로는 65세 이상을 위한 ‘튼튼은 현역이다!’와 가족 대상 댄스 피트니스 ‘핏합’을 진행한다. 무선 헤드폰과 무소음 DJ 시스템을 활용해 음악과 레크리에이션·운동을 결합한 이색 프로그램도 준비했다. 상설 체험부스에서는 폐활량·보행·순발력 검사와 식습관 분석 등을 할 수 있다. 스마트 체력측정존에서는 근력과 유연성 등 기초체력을 측정하고 인공지능(AI) 체력측정기기를 활용한 개인별 체력 확인과 운동 상담을 제공한다.

일부 메인 무대 프로그램은 사전 신청제로 운영한다. 참여를 원하는 주민은 안내 포스터의 큐알코드로 신청하면 된다.

김길성 중구청장은 “가족과 함께 방문해 올해의 건강 상태를 점검하고 더욱 건강한 새해를 준비하시길 바란다”고 말했다.

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