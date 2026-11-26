서울 송파구가 자원봉사센터 설립 30주년을 맞아 16만6000여명의 자원봉사자가 지역 곳곳에서 일궈온 나눔의 발자취를 되새기는 자리를 마련한다.

서강석 송파구청장이 지난해 열린 ‘2025년 자원봉사자의 날 기념행사’에서 자원봉사자들을 격려하고 있다. 송파구 제공

송파구는 다음 달 2일 오후 3시 송파문화예술회관 3층 송파아트홀에서 ‘2026년 송파구 자원봉사자의 날 기념행사’를 개최한다고 26일 밝혔다.

‘함께하는 자원봉사, 세상을 잇는 힘’을 주제로 열리며 자원봉사자와 가족, 지역주민 등 약 550명이 참석할 예정이다. 송파구자원봉사센터는 1996년 7월 4일 문을 열었다.

행사는 청년예술인 금관5중주 팀 ‘모멘트엠’의 식전공연과 30주년 기념영상 상영으로 시작한다. 1만 시간 이상 봉사한 ‘소나무 금상’ 수상자 3명을 비롯해 우수 자원봉사자와 단체를 시상하고 유공자를 표창한다. 센터 개소 때부터 30년째 봉사활동을 이어오고 있는 풍납동 주민 박순희씨의 사연도 소개한다.

행사장 안팎에서는 다양한 체험·나눔 프로그램을 운영한다. 1층 로비에는 30주년 기념 포토존과 복주머니 응원메시지 트리, 팝콘·옛날과자 간식부스를 마련한다. 3층에서는 캘리그라피 달력 제작, 인생네컷 사진관, 추억의 뽑기판, 지문 적성으로 알아보는 자원봉사 등의 부스를 만날 수 있다.

서강석 송파구청장은 “센터가 걸어온 지난 30년은 이웃을 위해 기꺼이 시간과 정성을 내어준 16만6000여명의 자원봉사자 함께 써 내려간 값진 기록”이라며 “앞으로도 나눔이 일상이 되는 송파를 만들기 위해 자원봉사자들의 헌신을 세심하게 살피고 지원하는 섬김 행정을 이어가겠다”고 말했다.

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