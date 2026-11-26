인천 지역 교원의 교육활동 침해 피해가 학교장 인정만으로 가능해진다. 기존 지원 대상에서 제외됐던 상해진단서, 진단서 및 소견서 발급 비용을 범위에 포함해 경제적인 부담은 줄였다.

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인천시교육청은 ‘교육활동 침해 행위 보호조치 비용 부담 및 구상권 행사에 관한 고시’를 개정해 26일부터 시행한다고 밝혔다. 관련 피해 교원의 인정 범위와 보호조치 비용 지원 대상을 확대하는 게 골자다.

기존 지역교권보호위원회에서 인정받거나 분쟁조정에 합의한 교원을 중심으로 보호조치 비용을 보탰다. 이번 개정으로 학교장이 인정한 교원도 포함시켰다. 아울러 유형에 따라 제출 서류의 구체화 및 학교장 의견서 서식 신설 등 신청 절차와 관련 서식을 정비했다.

개정 고시 시행 전에 접수된 신청 건과 이미 지급된 비용 및 구상권 행사는 종전 규정을 적용한다. 시교육청 관계자는 “교원들이 더욱 폭넓은 보호와 실질적인 지원을 받을 것”이라며 “앞으로도 현장에서 안심하고 교육활동에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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