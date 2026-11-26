자신이 낳은 아기를 종이봉투에 담아 유기한 뒤 숨지게 한 혐의로 1심에서 징역 10년이 선고된 베트남 국적 유학생에 대한 항소심 선고기일이 진행된다.

서울고법 형사10-2부(재판장 이재신)는 26일 오후 2시 아동학대처벌법상 아동학대 살해 혐의를 받는 베트남 국적 유학생 A씨와 과실치사 혐의를 받는 B씨에 대한 항소심 선고기일을 연다.

A씨는 지난해 12월14일 오후 6시30분쯤 서울 중구 동국대 기숙사에서 아이를 출산한 뒤 유기한 혐의를 받는다. B씨는 당시 A씨의 출산을 도운 뒤 신생아를 방치하는 데 관여한 혐의로 함께 재판에 넘겨졌다. 신생아는 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

아동학대처벌법상 아동학대살해 혐의를 받는 베트남 국적의 유학생인 20대 산모 A씨가 지난해 12월 17일 서울 서초구 중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

A씨 측은 출산 직후 과다 출혈 등으로 심신미약 상태인 상황에서 정상적인 판단이 어려웠다는 입장이다. A씨는 같은달 12일 임신한 상태로 한국 유학을 위해 입국했다. 출산 예정일이 한달 정도 남은 상태로 한국에 들어왔으나, 이틀 만에 갑작스럽게 출산하게 된 것으로 전해졌다. 이들은 한국어로 소통이 어려워 주변에 도움을 청하기 어려웠다고 주장했다.

A씨는 법정에서 “오랫동안 ‘한국 유학’은 꿈이었다. 제가 가진 돈에서 갈 수 있는 병원을 찾고 있었고 상태가 안정되면 주변에 알리고 출산하려 했다”고 호소했다. B씨는 “아기를 낳으며 피투성이가 된 A씨의 뒤처리를 한 뒤 ‘병원을 찾았냐’, ‘아기는 병원으로 이송됐나’를 물었다”며 “A씨를 구급차에 태워 보낸 후에야 아기가 병원에 가지 못한 사실을 알게 돼 한국인 교직원과 함께 아기를 확인하러 갔다”고 말했다. 긴급 상황이 발생하면 112나 119에 신고해야 한다는 사실도 알지 못했다고 했다.

1심은 그러나 A씨에게 검찰이 구형한 징역 10년을 그대로 선고했다. A씨의 출산을 도운 유학생 친구 B씨에겐 아동학대치사 혐의로 금고 8개월에 집행유예 2년이 선고됐다. 재판부는 “A씨는 본인의 유학 생활을 위해 영아가 죽어도 어쩔 수 없다는 인식을 했다고 보인다”며 “B 씨는 과실이 없다고 주장하는데, 극도로 추운 날 야외에 영아를 방치한 것 자체가 매우 중대한 과실”이라고 지적했다.

이들은 양형이 과하다며 항소했다. A씨 측은 1심 선고 이후 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법(아동학대처벌법) 제4조(아동학대살해·치사)에 대한 위헌법률심판제청도 청구했다.

A씨 사건에 적용된 아동학대처벌법 제4조 1항은 아동학대범죄를 범한 사람이 아동을 살해한 때에 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다고 규정해 집행유예도 선고될 수 없다. 2024년 이전까지에는 영아살해죄가 적용돼 분만 직후 사망했을 때 10년 이하의 징역형으로 일반 살인죄에 비해 가볍게 처벌됐다. 하지만 영아유기·살해의 심각성이 조명되면서 해당 법안은 삭제됐다.

공소청은 2심에서도 1심과 같이 징역 10년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

A씨 측은 2심에서 “잘못된 판단과 행동을 인정한다”면서도 “정상적인 상황이 아니었던 점을 참작해야 한다”고 주장했다. A씨에 대해 무료변론에 나선 함석천 법무법인 해광 변호사는 지난달 27일 열린 항소심 최후변론에서 “갓 스무살이 된 어린 대학생이 낯선 한국에 도착하고 이틀 만에 배가 아파 의료적 도움 없이 화장실에서 출산했다”며 “정상적인 상황에서의 꾸지람은 당연히 받아야 하지만, 정상적인 사리분별 능력이 없었던 심신미약 상태였다”고 강조했다. 그러면서 “베트남 외국인인 피고인의 국적을 고려했을 때, 조기에 강제추방되어 고국인 베트남에서 남은 여생을 속죄의 과정을 거치며 살아가는 것이 합당한 처사”라고 덧붙였다.

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