여든 살에 처음 김장을 해본다는 수강생이 절인 배추의 잎을 한 장씩 들춰 양념을 넣었다. 행사 소식을 듣고 일주일 전부터 앞치마와 고무장갑을 챙겨둔 수강생도 있었다. 김장을 마친 이들은 갓 버무린 김치에 수육을 곁들여 점심을 먹고, 함께 담근 김치를 한 봉지씩 나눠 가졌다.

25일 서울 용산구 천승교회에서 열린 남산시민대학 김장 체험 축제에서 수강생들이 한 식탁에 둘러서서 절인 배추에 양념을 버무리고 있다. 수강생들이 익힌 김장 솜씨는 이웃돕기에도 활용될 것으로 보인다.

세계평화통일가정연합 천승교회 부설 남산시민대학은 25일 서울 용산구 천승교회 지하 식당에서 ‘2026년 김장김치 담그기 체험 축제’를 열었다. 개교 4년째를 맞아 처음 마련한 김장 행사로, 천승교회 담임목사인 옥윤호 학장과 이명웅 이사장, 수강생 등 90여 명이 참여했다.

축제는 이웃에게 김치를 전하는 일에서 시작됐다. 남산시민대학은 행사에 앞서 용산구청에서 지원받은 김치를 형편이 어려운 수강생과 이웃에게 전달했다. 이번에는 수강생들이 직접 김장을 해보고 함께 담근 김치를 나눌 수 있도록 자리를 마련했다.

이날 오전 노래교실 수업을 마친 수강생들은 앞치마와 위생모, 마스크를 착용하고 식당에 모였다. 여섯 조로 나뉜 이들은 조별로 배춧잎 사이에 양념을 고루 넣는 요령을 익혔다. 해마다 직접 김장을 해온 옥 학장도 수강생들 사이에 자리를 잡고 배추를 버무렸다. 옆자리의 한 수강생은 옥 학장의 손놀림을 보며 김장하는 법을 배웠다고 전했다.

남산시민대학 첫 김장 체험 축제에 참가한 수강생들이 김장을 시작하기에 앞서 절인 배추를 들어 보이며 기념촬영을 하고 있다.

이 이사장이 행사 준비를 지원했고, 천승교회 효정봉사단은 전날부터 식당의 식탁과 의자를 정리하며 김장 자리를 마련했다. 청년 사회공헌단 봉사자들도 당일 진행을 도왔다. 김치를 나눠 담은 뒤에도 몇몇 수강생은 자리에 남아 일상 이야기를 나눴다.

남산시민대학은 앞으로도 수강생들이 교실 밖에서 함께 배우고 어울릴 수 있는 체험 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다. 올해 함께 익힌 김장 솜씨가 내년에는 이웃의 겨울 밥상에도 보탬이 될 것으로 기대된다.

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