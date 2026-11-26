인천공항공사가 아시아 공항 최초로 국제공항협의회(ACI)의 ‘최고 공항리더’상을 받았다.

인천국제공항공사는 25일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 개최된 ‘에어포트 이노베이트 2026’에 참석해 ‘세계공항혁신상 최고 공항리더’부문을 수상했다고 26일 밝혔다.

25일 오후(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘에어포트 이노베이트 2026’에서 인천국제공항공사 최종해 신사업추진팀장(왼쪽 세 번째)이 ‘최고 공항리더상’을 대리 수상한 후 기념 촬영을 하고 있다.

이 행사는 ACI가 주관하는 글로벌 행사로 전 세계 공항 및 관련 업계 기업들이 모여 공항의 미래 기술을 논의하는 자리이다. 2021년부터는 공항 산업의 혁신을 이끈 우수 사례를 발굴해 시상하는 ‘세계공항혁신상’을 개최하고 있다.

올해 공사는 아시아 공항 가운데 처음으로 ‘최고 공항 리더’부문을 수상했다. 이상용 신사업본부장이 ‘항공 AI 혁신허브’의 구상부터 사업구조 수립까지 전 과정을 이끈 리더십을 인정받아 수상자로 선정됐다.

‘항공 AI 혁신허브’는 인천공항 유휴 부지에 △인공지능(AI) 데이터센터 △연구개발(R&D)센터 △글로벌비즈니스센터를 집적하는 사업이다. AI 기술의 개발부터 공항 현장 실증, 해외시장 진출까지 원스톱으로 진행되는 혁신 거점을 구축하는 것이다.

이는 공항에 AI 기술을 도입하는 디지털 전환을 넘어, 공항 자체가 AI 기술을 개발하고 검증하며 세계시장으로 확산시키는 산업 플랫폼으로 진화한다는 점에서 차별화된다.

특히 세계적으로 AI 데이터센터 개발 수요가 증가하는 가운데 인천공항이 보유한 입지 경쟁력과 기반 시설을 활용해 AI 인프라를 유치하고 이를 항공산업 혁신과 연계했다는 점에서 새로운 공항 개발 모델로 주목받고 있다.

또 공항의 수익성 측면에서 새로운 가능성을 제시했다는 점에서 관심을 끌고 있다. 공항 인근 유휴 부지를 고부가가치 첨단산업의 거점으로 활용해 신규 수익 기반을 마련하고 AI 데이터센터의 운영 이익을 연구개발(R&D)센터에 재투자하는 구조로 선순환을 창출한 것이다.

박남춘 인천국제공항공사 사장은 “이번 수상은 공사가 추진 중인 항공 AI 혁신허브가 세계 공항산업의 새로운 발전 방향으로 인정받았다는 점에서 뜻깊다”며 “공항은 항공기를 운항하고 여객을 처리하는 공간을 넘어 새로운 기술과 산업을 탄생시키는 혁신 플랫폼으로 진화해야 한다”고 말했다.

한편 공사는 올해 내 항공 AI 혁신허브 사업의 실시협약을 체결할 예정이다. 이를 통해 인천공항을 글로벌 항공 AI 산업의 핵심 거점으로 육성해 나갈 계획이다.

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