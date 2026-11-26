미국이 중국을 비롯한 주요 경제권을 겨냥해 고율의 관세 인상안을 기습 발표한 것에 대해 중국 관영 언론이 양국 간 무역 협상 성과를 훼손하고 상호 신뢰를 무너뜨리는 행위라고 강하게 지적했다. 특히 중국이 보잉사 항공기 50대 구매 등 양국 경제 협력을 진전시키기 위한 유화적 노력을 이어왔음에도, 미국이 뒤로는 기습적인 관세 카드를 꺼내 든 것에 대해 강력히 반발했다.

26일 중국 관영 영자지 글로벌타임스는 “워싱턴의 관세 계획은 일방적인 무역 제한을 통해 글로벌 산업 공급망에 대한 미국의 지배력을 강화하려는 시도”라며 “겨우 완화되던 무역 긴장을 다시 촉발해 이전 협상의 성과를 무력화하고 아직 아물지 않은 상처를 다시 덧나게 할 위험이 있다”고 보도했다.

사진=로이터연합

매체는 최근 중국 샤먼항공이 미국 보잉사로부터 항공기 50대를 구매하기로 합의한 사실을 거론하면서, 중국이 미국행 이중용도 품목에 대한 일부 수출 통제 조치의 유예를 연장하고 양측이 각자 약 300억 달러 규모의 상호 관세 인하를 논의하는 등 구체적인 양자 무역 촉진 조치를 지속해 왔다는 점을 강조했다.

이에 대해 중국 상무부 산하 중국국제무역경제합작연구원의 펑보 연구원은 글로벌타임스에 “한쪽에서는 관세 인하를 협상하면서 다른 한쪽에서는 새로운 인상을 준비하는 미국의 태도는 중·미 협상 메커니즘 내에서 미국의 신뢰도를 스스로 깎아먹고 기업 신뢰와 공급망을 교란하는 일”이라고 꼬집었다.

또 같은 연구원의 저우미 선임연구원은 “관세 인상은 미국 내 제조업체의 수입 중간재 비용을 높여 수익성을 악화시키고 고용에 부담을 줄 뿐 아니라 인플레이션을 장기화할 것”이라며 미국의 관세 정책이 생활비 부담에 직면한 자국민의 경제적 이익과 정면으로 배치된다고 분석했다.

중국 외교부 역시 미국의 관세 움직임에 대해 강도 높은 반대 입장을 분명히 했다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 전날 정례브리핑에서 “‘과잉생산’은 허위 명제이며, 이를 구실로 정치적 조작을 하는 것에 반대한다”고 밝혔다. 이어 “관세전쟁과 무역전쟁은 어느 쪽의 이익에도 부합하지 않으며, 양측은 평등과 존중, 호혜의 기초 위에서 협상을 통해 문제를 해결해야 한다”며 양국 정상의 합의를 바탕으로 안정적인 관계 발전을 유지할 것을 촉구했다.

미국 도널드 트럼프 행정부는 전날 무역법 301조 조사 결과를 바탕으로 ‘제조업 부문의 구조적 과잉 생산과 불공정 보조금’을 명분 삼아 중국(최대 20%)을 비롯해 유럽연합(EU), 한국, 일본 등 14개 경제권에 대한 추가 관세 인상안을 공식 제안했다. 미국무역대표부(USTR)는 해당 조치에 대해 공공 의견 수렴 절차를 거친 뒤 이르면 내년 1월부터 본격 시행에 나설 방침이다.

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