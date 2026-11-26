강금실 국가정보원장 후보자가 26일 인사청문회 준비 사무실에 처음 출근하며 본격적인 청문회 준비에 들어갔다.

강 후보자는 이날 오전 9시30분쯤 서울 강남구 자택에서 국정원이 제공한 차량을 타고 인사청문회 준비 사무실로 향했다. 자택 앞에는 취재진 30여명이 두 시간 넘게 대기했으나 강 후보자는 차량 창문을 내리지 않은 채 건물을 빠져나갔다.

강금실 국가정보원장 후보자가 26일 서울 강남구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

인사청문회 준비 사무실이 마련된 국가안보전략연구원에 도착한 강 후보자는 지난 24일과 마찬가지로 검은색 외투에 선글라스를 착용한 모습이었다. 강 후보자는 이곳에서도 취재진의 질문에 답하지 않고 곧바로 사무실로 들어갔다.

강 후보자는 전날 취재진의 질의에 휴대전화 메시지로 “사무실 정비 후 내일부터 본격적으로 출근한다”고 답한 바 있다.

국민의힘 등 야권은 강 후보자가 과거 중국 옌볜주 고문으로 활동한 이력 등을 근거로 친중 의혹을 제기하고 있다. 정보기관 수장으로서의 전문성이 부족하다는 지적도 나온다.

국내 디스플레이 소재 기업의 핵심 기술을 중국 기업에 유출한 혐의를 받는 퇴직자의 변호인단에 강 후보자가 포함됐던 이력도 논란이 되고 있다. 강 후보자 측은 관련 의혹에 대해 아직 입장을 밝히지 않고 있다.

강 후보자를 비롯한 이번 개각 인사들의 인사청문회는 다음 달 7~10일 분산 개최하는 방안이 검토되고 있는 것으로 전해졌다.

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