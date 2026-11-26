수도관·창틀 등 플라스틱 제품(PVC)을 만들 때 넣는 화학첨가제 배합방법을 퇴사 직전 빼돌린 뒤, 이직한 업체에서 제품을 생산해 판매한 40대 회사원에게 법원이 실형을 선고했다.

울산지법 형사5단독 조국인 부장판사는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설 등), 업무상 배임 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 2년을 선고했다고 26일 밝혔다.

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판결문에 따르면 A씨는 울산 울주군 소재 화학첨가제 제조업체인 B 업체에서 기술연구부 차장으로 일했다. B 업체는 국내 PVC 화학첨가제 시장에서 업계 1위였다.

A씨는 2022년 4월21일 오전 기술연구부 책임자인 상무가 자리를 비운 사이 상무의 업무용 컴퓨터에서 고객사별 PVC 화학첨가제 배합방법이 담긴 파일 450여개를 자신의 이동형 저장장치(USB)에 복사했다. 같은 해 5월3일에도 사내 파일서버에 접속한 뒤 작업지시서 등 파일 3300여개를 다운받았고, 6일 뒤인 9일 자신의 이동형 저장장치에 저장했다. 그러고 이틀 뒤 퇴사해 다른 업체로 이직했다. A씨가 복사한 파일 중 400여개는 영업비밀이었다. A씨는 입사 당시 비밀유지 서약서를 작성했고, B업체 취업규칙에는 업무상 비밀 누설을 금지하는 조항이 있었다.

울산지방법원 전경. 이보람 기자

A씨는 이직한 업체에서 자신이 빼돌린 B업체 PVC 화학첨가제 배합방법을 활용했다. 화학첨가제 배합 성분과 순서, 비율까지 그대로 사용해 제품을 만들었다. 이렇게 만든 제품의 샘플을 B업체의 거래처 7곳에 보내기도 했다.

재판부는 “A씨는 B업체 직원으로 근무하면서 영업비밀을 부정하게 취득·사용하고, 이를 활용해 제품을 제조·판매해 B업체에 손해를 끼쳤다”며 “피해회복도 이뤄지지 않았고, B업체로부터 용서받지 못해 엄중한 처벌이 불가피하다”고 판시했다. 재판부는 A씨가 빼돌려 압수된 화학 첨가제 배합방법도 몰수했다.

A씨가 이직한 다른 화학첨가제 업체 대표 C씨도 같은 혐의로 재판에 넘겨졌는데, 재판부는 C씨에게는 무죄를 선고했다. C씨는 피해업체의 전 대표였는데, A씨와 공모해 B업체의 영업비밀을 빼돌려 사용했다는 혐의로 기소됐다.

재판부는 “A씨가 C씨에게 자료를 전달했다고 볼 객관적 증거가 없고, 이직과 차량 제공 정황만으로는 공모를 단정하기 어렵다”며 “검사가 제출한 증거만으로는 공모 사실이 합리적 의심의 여지 없이 증명됐다고 보기 어렵다”고 밝혔다.

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