SNT다이내믹스가 국가기간산업 발전과 방위산업 경쟁력 강화에 기여한 공로로 산업계 최고 영예인 ‘금탑산업훈장’을 받았다.

26일 SNT다이내믹스에 따르면 이번 수훈으로 1959년 창립 이후 금탑 1개, 은탑 2개, 동탑 2개, 철탑 3개 등 산업훈장 8개를 보유하게 됐다.

제52회 국가품질경영대회 시상식 사진. SNT다이내믹스 제공

같은 대회에서 사내 연구개발 조직인 ‘히든챔피언’ 품질분임조는 신제품개발(NPD) 부문 금상을, 파트너사 ‘I.C시스템’의 ‘오아시스’ 품질분임조는 현장개선(중소기업) 부문 은상을 각각 수상했다.

창원국가산단에 자리한 SNT다이내믹스는 궤도차량용 자동변속기와 중·대구경 무장시스템, 상용차용 파워트레인 등을 개발·생산해 왔다.

세계 최초로 독자개발·양산에 성공한 중전차용 1700마력급 자동변속기(전진 6단·후진 3단)는 K2 전차 4차 양산분부터 적용되고 있으며, 2024년부터 튀르키예 알타이전차에도 수출되고 있다.

K9 자주포용 자동변속기는 3500호기 이상 양산돼 10여개국에 수출됐고, K6 중기관총은 2011년 아덴만 여명작전에서 활약했다.

상용차 부품 분야에서도 다임러트럭, 미국 DDC 등에 차축과 변속기를 수출하고 현대상용차·타타대우모빌리티에 공급하며 입지를 넓혔다.

이에 힘입어 매출은 2021년 3360억원에서 지난해 7120억원으로 두 배 넘게 늘었고, 수출액은 2023년 3360만달러에서 지난해 1억3000만달러 수준으로 세 배 이상 성장해 지난해 12월 ‘1억불 수출의탑’을 받았다.

SNT다이내믹스는 ‘2030년 글로벌 TOP 엔지니어링 기업’을 목표로 유무인(MUM-T) 원격무기체계와 전동화 구동 핵심부품 개발에 나서고 있으며, 8개 글로벌 품질경영시스템 운영과 환경·안전보건 경영도 이어가고 있다.

박재석 대표이사는 “오로지 지난 70년 동안 기술보국의 신념 하나로 대한민국 기간산업 발전을 위해 기술현장에서 고단한 핵심기술 축적의 시간을 쌓아온 SNT다이내믹스 임직원들에게 금탑산업훈장의 모든 영예를 바친다”며 “이 영광을 더 큰 책임감과 사명감으로 삼아 2030년대 국가기간산업 발전의 퍼스트 무버로 도약하기 위해 더욱 정진하겠다”고 소감을 밝혔다.

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