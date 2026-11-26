국내 20대 그룹 가운데 90%가 법률 인공지능(AI) 서비스 ‘슈퍼로이어’를 도입한 것으로 나타났다. 기업 법무 조직에서도 AI를 활용한 계약서 검토와 법률 검색 등 업무 자동화가 확산하고 있다.

리걸테크 기업 로앤컴퍼니는 26일 법률 AI 서비스 슈퍼로이어의 기업 도입 현황을 발표했다. 슈퍼로이어는 AI를 활용해 판례와 법령을 검색·분석하고 계약서 검토와 법률 문서 작성을 지원하는 서비스다. 2024년 출시돼 같은 해 9월부터 기업 법무 조직으로 서비스를 확대했다.

슈퍼로이어 기업 도입 성과. 로앤컴퍼니 제공

올해 3분기 말 기준 슈퍼로이어를 도입한 기업은 189곳이다. 국내 20대 그룹 가운데 18곳이 계열사 중 한 곳 이상에서 서비스를 이용하고 있다. 50대 그룹의 도입률은 58%로 집계됐다.

그룹 내 계열사로 이용 범위도 확대되고 있다. 슈퍼로이어를 도입한 20대 그룹 18곳 가운데 83%는 복수 계열사에서 서비스를 이용 중이다. 해당 그룹의 도입 계열사는 지난해 3분기 말 25곳에서 올해 66곳으로 2.6배 늘었다.

업종별로는 금융업이 49곳으로 전체의 26%를 차지했다. 제조업 37곳(20%), 소비재·유통업 26곳(14%), 정보기술(IT)·플랫폼업 19곳(10%) 등이 뒤를 이었다. 1년 전 서비스를 도입한 기업 100곳 중 약 94곳은 현재까지 이용 중이라고 한다.

로앤컴퍼니는 546만건의 판례 데이터를 바탕으로 법률 검색과 문서 작성 기능을 제공하고 있다. 최근에는 사건 관련 자료를 관리하는 ‘지식베이스’의 첨부파일 한도를 200개로 늘리고, 계약서와 검토 의견서 작성 기능도 고도화했다.

김본환 로앤컴퍼니 대표는 “차별화된 법률 데이터와 AI 기술, 데이터 보호 정책 등을 바탕으로 기업 시장을 넓혀 나가고 있다”며 “현장의 목소리를 서비스에 반영해 기업 법무의 AI 전환에 기여하겠다”고 말했다.

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