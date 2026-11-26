주거취약계층의 주거 안정을 책임지는 경기주택도시공사(GH)가 민간 임대인에게 전세보증금을 떼이는 ‘전세사기’ 피해를 당했다. 추미애 경기도지사는 입주 가능 여부조차 확인하지 않고 잔금을 내준 업무 처리를 “비상식적”이라고 지적하며 유사 사례 전수조사를 지시했다.

26일 경기도와 GH에 따르면 사고는 무주택 저소득층에게 민간 주택을 재임대하는 ‘기존주택 전세임대 사업’ 과정에서 발생했다. GH는 지난 6월 하남시의 한 오피스텔 소유주 A씨와 총 2억원 규모의 전세계약을 맺고, 입주 예정자 B씨가 낸 본인 부담금 4000만원을 계약금으로 지급했다.

경기주택도시공사(GH) 광교 사옥

문제는 잔금 지급 과정에서 터졌다. GH는 지난달 말 주택도시기금에서 조달한 잔금 1억6000만원을 A씨에게 송금했으나, A씨는 돈을 받자마자 돌연 연락을 끊고 잠적했다. 기존 세입자 C씨가 보증금을 돌려받지 못해 집을 비우지 않으면서 신규 입주자 B씨의 이사도 무산됐다.

이를 두고 허술한 사전 검증과 안일한 행정 절차가 도마 위에 올랐다. 정부 지침은 임대인의 금융 상태와 권리관계를 면밀히 검증하도록 규정하고 있다. 아울러 기존 임차인의 퇴거와 보증금 반환 확인 없이 잔금부터 입금해 피해를 키웠다는 지적이다.

GH에 따르면 해당 오피스텔과 소유주 A씨에 대해 이상징후나 문제점은 사전에 발견되지 않았다. GH 측은 “B씨와 C씨의 이사 당일까지 A씨가 연락이 닿았었는데, 잔금이 입금되자마자 돌연 잠적해 당혹스럽다”면서도 “검증 작업을 좀 더 철저히 해야 했는데 책임을 통감한다”고 밝혔다. 그러면서 이번 사건으로 도민에게 피해가 발생하지 않도록 하고, 유사한 일이 생기지 않도록 내부 시스템을 점검하겠다고 덧붙였다.

추 지사는 전날 대변인 서면 브리핑을 통해 “공적자금이 투입된 모든 주택 계약 건을 대상으로 유사 피해 여부를 전수 조사하라”고 주문했다. 아울러 ‘경기 안심 부동산’과 연계한 재발 방지 제도 개선안 마련도 지시했다.

GH도 입장문을 내고 “도민의 주거 안정을 책임지는 공공기관으로서 심려를 끼쳐 깊이 사과드린다”며 고개를 숙였다. GH는 임대인 A씨의 부동산과 예금에 대해 가압류 등 법적 절차를 진행하는 한편, 임대주택에 입주하지 못한 B씨에게는 대체 주거지를 제공할 방침이다.

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