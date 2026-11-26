“주식시장은 산업의 성장 속도와 똑같이 움직이지 않습니다.”

이영곤 토스증권 리서치센터장은 지난 25일 세계일보와 인터뷰에서 최근 주요 기술주들이 호실적에도 급등락을 거듭하는 원인으로 산업의 성장세와 주가에 반영된 기대치 사이의 괴리를 꼽았다. 20년 가까이 여의도 증권가에서 투자전략과 포트폴리오 분석을 담당해 온 그는 2023년 토스증권에 합류해 이듬해 초대 리서치센터장을 맡았다.

그는 내년에도 반도체 쏠림에 따른 국내 증시의 변동성 위험이 이어질 것으로 내다보며, 인공지능(AI) 공급망의 ‘병목 이동’과 빅테크의 ‘자금 조달’ 여부를 핵심 변수로 지목했다. 개인투자자에게는 일정 수준의 현금 비중 유지와 레버리지 투자 자제를 당부했다. 다음은 일문일답.

이영곤 토스증권 리서치센터장. 최상수 기자

-최근 주요 기술주가 호실적에도 크게 흔들리는 이유는.

“AI 산업이 구조적으로 성장한다는 사실에는 이견이 없다. 다만 미래 기대감을 먼저 끌어다 반영하는 증시 특성상 주가가 실적보다 너무 앞선 것 아니냐는 경계감이 맞서고 있다. 현재 주가에 반영된 기대치의 적정성을 두고 긍정론과 부정론이 팽팽히 충돌하고 있어 상반기 상승 후 하반기 조정을 겪은 연간 흐름은 물론 하루나 일주일 단위의 짧은 주기에서도 큰 변동성이 나타나는 것이다.”

-국내 증시의 반도체 쏠림과 변동성 장세가 언제까지 이어질까.

“이런 변동성은 국내 증시에서 당분간 이어질 수밖에 없다. 비중이 큰 반도체주가 조정을 받더라도 단기간 내 시장의 주도주가 바뀌기는 힘들다. 주도권이 넘어가려면 해당 산업의 이익 규모와 성장성이 반도체를 대체할 만큼 부각돼야 하는데, 향후 1∼2년 안에 그만한 성장세를 보여줄 산업이 나타나기 어렵기 때문이다. 내년에는 제약·바이오 등 AI 발전과 연결되는 주변 업종으로 순환매가 돌 수 있겠지만 주도주의 이동은 아닌 만큼 반도체 쏠림에 따른 변동성 위험은 계속 안고 가야 한다.”

-앞으로 AI 산업에서 주목해야 할 핵심 변수는 무엇인가.

“공급망의 ‘병목 이동’을 추적해야 한다. 올해는 한국 기업이 강점을 지닌 고대역폭메모리(HBM) 반도체에 병목이 집중됐지만 앞으로는 전력과 냉각·열관리, 기판 내 소형 부품 및 장비 등으로 확산할 것이다. 다만 HBM처럼 단일 품목에 고착하기보다 여러 공정에서 빠르고 산발적으로 나타날 가능성이 크다. 특히 미국 중간선거 결과 민주당이 의회 다수당이 되면서 내년도 전력 부문의 병목 가능성에 주목하고 있다. 데이터센터의 전력 소비에 대한 검증과 규제가 강화될 수 있어 자체 발전 능력을 확보하거나 전력을 선점한 빅테크 기업이 유리할 것이다.”

이영곤 토스증권 리서치센터장이 25일 서울 강남구 토스증권 본사에서 올해 국내 증시에 대한 진단을 내놓으며 변동성 장세에서 개인투자자가 익혀야 할 대응 원칙을 설명하고 있다.

-기술 외적인 영역에서 우려되는 부분은 없나.

“AI 투자 사이클의 지속 여부를 가를 가장 근본적인 병목은 ‘금융’(자금 조달)이다. 빅테크의 설비투자 부담이 커지면서 외부 자금 조달 압박이 높아졌다. 최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴진 사태에 시장이 민감하게 반응한 배경에도 엔비디아 중심의 ‘순환 금융’ 고리가 끊길 수 있다는 우려가 자리 잡고 있다. 결국 AI 산업의 선순환은 수익성 증명에 달렸다. 최근 상장한 앤트로픽의 향후 실적과 가이던스가 수익 창출 능력을 가늠할 핵심 잣대가 될 것이다.”

-올해 롤러코스터 장세를 겪은 개인투자자들에게 조언한다면.

“올해 시장을 복기하며 챙겨야 할 교훈은 ‘현금 비중 유지’와 ‘레버리지 투자 자제’다. 주가가 고점에서 하락하면 저가 분할 매수에 나서야 하는데, 이미 주식 비중이 100%로 꽉 차 있어 아무런 대응을 못 하는 투자자가 대부분이다. 주가가 무조건 계속 오른다는 전제가 아니라면 주식을 100% 채워 들고 있는 것은 시장 변화에 대한 대응력을 스스로 떨어뜨리는 일이다. 시장이 호황에 들뜨거나 공포에 쏠릴 때는 방향성을 한 번 더 의심해 보고, 항상 일정 수준의 현금을 남겨둔 채 시장 상황에 맞춰 균형을 조절해야 한다. 또 올해처럼 등락이 심한 장세에서는 단일종목 2배수 상장지수펀드(ETF) 등 레버리지 상품은 물론 하락에 베팅하는 인버스 투자자조차 수익을 내기 어려웠다. ‘레버리지는 계좌가 녹는다’는 경고를 올해 시장을 직접 겪으며 체감한 만큼, 가능한 한 피해야 할 상품으로 인식하는 계기가 돼야 한다.”

토스증권 리서치센터가 지난달 발간한 ‘다녀왔습니다’ 시리즈의 대만편. 이영곤 센터장과 이지선·한상원 애널리스트가 대만의 인공지능(AI) 반도체 산업 생태계와 주요 기업의 경쟁력을 분석했다. 토스증권 제공

-토스증권 리서치센터가 출범 2주년을 맞았다. 기존 증권사와 다른 점은.

“출범 당시 인력 규모나 수익 구조가 다른 상황에서 여의도 리서치센터를 그대로 본뜬 ‘원 오브 뎀(One of them)’을 만드는 것은 의미가 없다고 판단했다. 사내 ‘유저리서치팀’과 협업해 개인투자자들이 겪는 정보 갈증을 먼저 파고들었고, 5개국 현장을 발로 뛴 ‘다녀왔습니다’ 시리즈도 그렇게 탄생했다. 운영 방식도 다르다. 보조 인력(RA) 없이 시니어 애널리스트 3명이 업종 구분 없이 한 팀으로 움직이며 모든 기업 미팅과 포럼에 함께 참석해 토론한다. 인원은 적지만 분석의 깊이 면에서는 결코 소수가 아닌 구조다.”

-리포트에 목표주가를 적지 않는 이유와 앞으로의 지향점은.

“기업금융(IB)이나 법인 영업을 하지 않는 독립적 구조를 바탕으로 목표주가와 투자의견을 배제했다. 기존 증권사에서 목표주가를 제시하면 투자자들이 산업 변화나 가치 판단 근거는 보지 않고 숫자에만 매몰되는 한계를 겪었기 때문이다. 지난 2년간 가장 큰 보람은 과거 배당이나 유상증자 개념을 묻던 초보 투자자들이 이제는 앱 댓글로 깊이 있는 질문을 던질 만큼 성장했다는 점이다. 누군가 종목을 찍어주는 것을 따라 사고파는 방식으로는 시장에서 오래 살아남을 수 없다. 물고기를 잡아주는 대신 스스로 가치를 판단할 수 있는 분석의 틀, 즉 ‘물고기 잡는 법’을 전달해 개인투자자들의 투자 판단력을 한 단계 더 끌어올리는 데 기여하고 싶다.”

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