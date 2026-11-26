경남 창원시가 국토교통부의 대도시 도심융합특구 공모에서 후보지로 최종 선정되면서 방위·원자력 산업 중심의 미래 첨단산업 혁신거점으로 도약할 발판을 마련했다.

26일 경남도와 창원시에 따르면 국토부가 추진한 인구 50만명 이상 지방 대도시 대상 도심융합특구 공모에서 창원 도심융합특구가 후보지로 최종 선정됐다.

기존 5대 광역시(부산·대구·광주·대전·울산) 중심으로 추진되던 도심융합특구 정책이 지방 대도시로 확대된 이후 거둔 성과로, 이번 공모에서는 창원시와 전북 전주시가 선정됐다.

창원 도심융합특구 세부구역도. 창원시 제공

창원 도심융합특구는 KTX 창원중앙역과 국립창원대 일원 172만㎡ 부지에 특구개발사업과 연계사업을 포함해 총사업비 8473억원이 투입되는 대규모 도심 혁신사업이다.

지난해 2월 국토부의 개발제한구역 국가·지역전략사업으로 선정된 ‘창원 도심융합기술단지’ 구역도 포함돼 체계적인 연계 개발이 가능해졌다.

도와 시는 창원국가산단의 제조 역량과 국립창원대, 소형모듈원전(SMR) 국가연구소, 기업부설연구소·국책연구기관의 연구개발(R&D) 역량을 결합해 동남권 연구·실증·사업화 생태계를 구축할 계획이다.

기업 연구개발 공간과 공동장비·기술지원센터, 도심형 실증공간을 마련하고, 국가철도공단과 협력해 창원중앙역 입체복합개발도 추진한다.

여기에 청년 맞춤형 주거·교육·문화 인프라를 더해 일과 삶·배움이 어우러지는 ‘직·주·락·학(職·住·樂·學)’ 자족형 공간을 조성한다.

특구로 지정되면 △주택도시기금·지역활성화투자펀드 활용 장기 저리 재정지원 △국·공유지 최장 50년 장기임대 및 사용료 감면 △건폐율·용적률 규제 완화 △규제샌드박스 적용 △특구 종사자 주택 특별공급 등 범정부 지원이 적용된다.

개정 법률안 통과 시 공원·도로 등 기반시설 설치비 약 1300억원의 국비 지원도 예상된다.

경제적 파급효과는 생산유발 약 6500억원, 부가가치유발 약 2800억원, 직·간접 고용유발 약 2700명(건설인력 2700명 별도)에 이를 것으로 추산된다.

도와 시는 특구 기본계획 수립과 국토부 도시개발위원회 심의, 지방재정투자심사 등 후속 행정절차를 신속히 밟아 조기 추진에 나설 방침이다.

박완수 경남지사는 “경남의 미래 50년 성장동력을 확보하고 국가균형발전의 핵심 거점으로 도약하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

강기윤 창원시장은 “방산과 원전 혁신 역량을 집적해 청년과 기업이 함께 성장하는 대한민국 미래산업 핵심 거점으로 육성하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지