한국산업기술시험원(KTL)은 경남도, 경상도환경재단(경남탄소중립지원센터)과 함께 도내 유럽연합(EU) 수출기업을 대상으로 ‘2026년 탄소국경조정제도(CBAM) 대응 교육’을 진행했다고 26일 밝혔다.

CBAM은 EU가 철강·알루미늄 등 일부 수입품의 생산 과정에서 발생한 탄소배출량에 탄소비용을 부과하는 제도로, 올해부터 본격 시행됐다.

2026년 탄소국경조정제도 대응교육 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다. KTL 제공

이에 따라 국내 수출기업은 EU 수입자의 배출량 신고를 돕기 위해 제품별 배출량을 정확히 산정하고 관리하는 역량을 갖춰야 한다.

이번 교육은 경남 서부권과 동부권 기업의 접근성을 고려해 진주와 창원에서 각각 열렸으며, 도내 수출 중소·중견기업 임직원들이 참석했다.

교육 과정은 배출량 산정 경험이 부족한 기업 실무자들이 현업에 바로 적용할 수 있도록 실습 중심으로 짜였다.

초청 강사로 나선 송봉근 엔비랩스 대표가 ‘경남형 탄소배출량 산정 프로그램’ 활용법을 안내했고, 참석자들은 직접 탄소배출량을 계산해 보며 실무 절차를 익혔다.

KTL은 2023년부터 국내 92개 기업을 대상으로 온실가스 인벤토리 구축, 제품 탄소발자국 및 CBAM 배출량 산정 등 현장 맞춤형 컨설팅을 수행해 온 노하우를 이번 교육에 녹여냈다.

또한 2023년 국가기술표준원으로부터 제품 탄소발자국 공인검증기관으로 인정받아 기업의 탄소정보 신뢰성 확보도 지원하고 있다.

고영환 KTL 기후환경본부장은 “CBAM 본격 시행으로 지역 중소기업의 배출량 산정과 탄소정보 관리 역량이 더욱 중요해졌다”며 “현장 수요를 반영한 교육과 컨설팅으로 지역 수출기업의 국제환경규제 대응력을 높이는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지